Se ne va Bertini | un altro calciatore vittima della Sla

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Lo chiamavano Giovannone, per via del carattere esuberante e del fisico da gladiatore, le spalle larghe, il passo marziale anche in campo. E’ morto a 68 anni, di Sla, sclerosi laterale amiotrofica, la malattia degenerativa che attacca il sistema nervoso centrale portando alla perdita delle funzioni vitali. Giovanniè stato un difensore, uno dei tanti onesti mestieranti che in quegli anni in bianco e nero – il decennio dei ’70 – giocavano per guadagnarsi la pagnotta, a colpi di tackle e di rincorse per neutralizzare i centravanti avversari. Aveva vestito le maglie Roma, Arezzo, Taranto, Ascoli, Fiorentina e Catania prima di chiudere la carriera, a Benevento, nel 1982, dopo tredici anni di onorata militanza.si era ammalato nel 2016, da allora non riusciva più a camminare e a parlare. Nel dopo-carriera era stato a lungo opinionista a Tv2000. La sua morte ...

e_finanza : E' morto Giovanni Bertini, altro giocatore vittima Sla (siamo a 50): ex di Roma, Fiorentina, Arezzo e Ascoli… - giancarlocastel : ah è morto di Sla Giovanni Bertini, un altro ex-giocatore della Fiorentina, di quella Fiorentina là e che poi giocò… - bertini_camilla : @VoidjKlaus @famedalupi @mescalofficial Fatto inserendo un'altro cellulare ?? -