Permessi premio per i mafiosi che non collaborano | la Consulta | “Negarli è contro la

Ergastolo - il presidente dell’Antimafia Morra : “Stiamo lavorando a una legge per negare i Permessi premio a boss che non collaborano” : “Stiamo lavorando a un testo di legge che recependo le giuste osservazioni della Corte Costituzionale non dimentichi che siamo in guerra con le mafie”. . Lo ha detto il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, annunciando la stesura di nuovo testo di legge dopo la sentenza della Consulta di alcuni giorni fa sui permessi ai mafiosi condannati all’Ergastolo. La stessa richiesta formulata dalla petizione del Fatto ...

Ergastolo - no Permessi premio ai boss stragisti che non collaborano. Vogliamo subito una legge! Firma la petizione del Fatto Quotidiano : Al presidente del consiglio, Giuseppe Conte; al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al presidente della Camera, Roberto Fico; al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede; ai segretari, leader e capigruppo di tutti i partiti politici: Luigi Di Maio, Gianluca Perilli e Francesco Silvestri (Movimento 5 stelle), Nicola Zingaretti, Andrea Marcucci e Graziano Delrio (Pd), Pietro Grasso, Loredana De Petris e Federico Fornaro ...

CAPITANO ULTIMO/ "I Permessi premio ai boss di Mafia? Chiediamo scusa alle vittime" : CAPITANO ULTIMO a Storie Italiane commenta la decisione dei permessi premio per i boss della mafia, come ordinato dall'Unione Europea

Ecco i boss che potranno chiedere Permessi premio : Francesca Bernasconi La Corte costituzionale ha sottolineato l'incostituzionalità del legame tra mancata collaborazione coi magistrati ed ergastolo ostativo. Ora i boss possono chiedere permessi e benefici. Ma per averli, occorrono tre condizioni Mafiosi, terroristi, sequestratori e trafficanti di essere umani. Sono migliaia i detenuti che potrebbero usufruire di permessi premio e altri benefici, dopo la pronuncia di ieri della Corte ...

?Ergastolo - Consulta apre a Permessi premio per mafiosi e terroristi. Ira di Salvini : La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Corte...

Ergastolo ostativo - sì ai Permessi premio anche ai detenuti che non collaborano con la giustizia : La Corte Costituzionale ha parzialmente bocciato l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario sul cosiddetto carcere ostativo e aperto per la prima volta alla possibilità che anche i condannati all'Ergastolo per reati di mafia, che non intendano collaborare con la giustizia, possano accedere a permessi premio.Continua a leggere

Permessi premio anche ai mafiosi ergastolani che non collaborano : Cade il divieto assoluto per gli 'ergastolani ostativi' di accedere a Permessi premio durante la detenzione. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di Permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della ...

Consulta apre a Permessi premio per ergastolani per mafia : "Purché non ci siano più legami con la criminalità" : Il detenuto che sta scontando l’ergastolo, anche se per i reati più gravi, ha diritto ad ottenere permessi premio, anche se non collabora con la giustizia. Purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale decidendo sulla questione dell’ergastolo ostativo.La misura vagliata dalla Consulta - contenuta nell’articolo 4 bis - ...

Ergastolo ostativo - per la Consulta è incostituzionale : “Sì a Permessi premio anche in assenza di collaborazione” : La Corte costituzionale ha bocciato l’Ergastolo ostativo. “La Corte – si legge in una nota – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale ...

Bruciata viva dall’ex a 16 anni - il papà scrive al presidente Mattarella : «Permessi premio al killer - lo Stato ci ha abbandonati» : Amaro sfogo da parte del padre di Fabiana Luzzi, la sedicenne Bruciata viva dal fidanzato nel maggio di sei anni fa a Corigliano (Cosenza). L’uomo ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere giustizia. Il killer, condannato a 18 anni e sette mesi di carcere, ha già potuto godere di tre permessi premio quest’anno. E nella sua lettera Mario Luzzi dice di sentirsi abbandonato dallo Stato. «A marzo 2016 ...