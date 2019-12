Parrucci PD | “Chiusura Conad via Appia Nuova | no a licenziamenti”

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “Nella giornata odierna siamo venuti a conoscenza della chiusura del punto venditadi Via181/185 e del conseguente licenziamento collettivo dei suoi 20 lavoratori” così in un comunicato Daniele, responsabile delle Politiche del lavoro del Pd Roma. “Parliamo di 20 famiglie che, nella maggior parte dei casi, dopo più di 15 anni di contratto si troveranno dal 1 gennaio 2020, in una situazione di grande difficoltà. A rendere il tutto ancora più paradossale ed amaro, è il quadro di grande sviluppo societario messo in campo in questo momento dal sistema di Cooperative, non ultimo l’acquisizione delle attività di Auchan Retail Italia – che comprendono 44 ipermercati e 250 supermercati oltre a un migliaio di punti vendita in franchising, per un giro d’affari di oltre 4,5 miliardi di euro . Esprimendo la massima solidarietà ai 20 lavoratori, mi ...

