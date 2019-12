Neonata di 9 mesi morta soffocata dal gatto di famiglia

Gatto si accuccia su una bambina di 9 mesi e si addormenta : la Neonata muore soffocata : Un Gatto, attirato dall’odore di latte e dal tepore delle copertine, è saltato dentro la carrozzina dove riposava una bambina di 9 mesi e si è accucciato sopra di lei, addormentandosi. Quando la mamma è andata a controllare la piccola, ha visto il loro Gatto schizzare via dalla culla e si è accorta che la bambina non respirava più: in preda al panico ha chiamato subito i soccorsi ma quando è arrivata l’ambulanza i medici non hanno ...