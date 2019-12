Josè Mourinho si confessa | “Vorrei vivere da solo ma | non voglio stirare”

forzazzurri

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il neo-tecnico degli “spurs”ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail in merito alla scelta del suo alloggio.hato le motivazioni per le quali ha scelto di andare ad alloggiare in hotel. Il portoghese ha liberamente ammesso di non saper cucinare e di non aver voglia di prendersi cura della casa. Le parole riportate dalla stampa inglese: “Dite che era strano che abitassi in hotel? In realtà sapete cosa mi renderebbe infelice?in una casa da. Dovrei pulire, ma nonfarlo. Dovrei stirare, ma non so come si fa. Dovrei cucinare, ma la sola cosa che potrei prepararmi sarebbero uova e salsicce. Vivevo in un appartamento fantastico, non in una semplice stanza ed è stato mio per tutto il tempo, non dovevo lasciarlo dopo una settimana. Avevo tutte le mie cose lì, la mia televisione, i miei libri, il mio ...

