Il primo bimbo nato da una “gravidanza condivisa” | è cresciuto nell’utero di due donne

fanpage

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Donna e Jasmine Francis-Smith sono duebritanniche, le prime a beneficiare della maternità condivisa, una procedura rivoluzionaria nel campo della fecondazione in vitro eseguita alla London Women’s Clinic. La loro Otis è la prima bimba che ha vissuto in due uteri. "Speriamo aiuterà le persone in futuro: questa tecnica ti avvicina perché entrambe sentiamo un legame col figlio" dicono.

redazioneiene : “Mi hanno spogliato nudo e con una scopa lunga di due metri mi hanno spinto sotto la doccia”: Giuseppe ricorda così… - AndreaVerona2 : Bimbo torna a respirare con un bronco in 3D. A Roma il primo trapianto in Europa - Robnassisi : RT @bambinogesu: Un bronco stampato in #3D restituisce il respiro a un bambino di 5 anni colpito da Broncomalacia. L'intervento, il primo… -