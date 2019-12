I giocatori del Napoli tornano alla carica | pronti i ricorsi contro le multe

Civilization VI per Switch afflitto da un bug che causa il crash del gioco mentre i giocatori si avviano alla vittoria : I giocatori di Civilization VI su Switch stanno segnalando un grave problema con un bug che causa il crash del gioco.Il crash avviene in una fase cruciale delle partite, ovvero quando i giocatori si avviano verso la vittoria.Stando alle segnalazioni comparse su Reddit, quando gli utenti si apprestano a iniziare il loro turno vincente, il gioco crasha. Dopo le varie segnalazioni, è arrivata la risposta del publisher 2K Games, che ha confermato di ...

Monga (Mattino) : «I giocatori del Napoli hanno chiesto ad Ancelotti il 4-3-3 e di allenarsi di più» : I giocatori del Napoli hanno chiesto ad Ancelotti il 4-3-3 e di allenarsi di più. Al Bello del calcio, trasmissione tv di Canale 21, è intervenuto il direttore del Mattino Federico Monga ha fornito alcune indiscrezioni relative al confronto di oggi tra i calciatori del Napoli e Carlo Ancelotti. Secondo il direttore del Mattino, i calciatori hanno chiesti ad Ancelotti di tornare al 4-3-3 (che hanno giocato contro il Bologna fino all’1-1), ...

Fifa 20 : TOTW 12 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 20 ! Scopriamo insieme quali giocatori potrebbero far parte della Squadra della Settimana n°12 di questa edizione che verrà annunciata mercoledì 4 dicembre Come al solito, nel corso di tutto il weekend, proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante […] L'articolo Fifa 20: TOTW 12 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte ...

Napoli - la dura presa di posizione della Fifpro : “la decisione di multare i giocatori è senza valide ragioni” : “La decisione del Napoli di multare i calciatori è senza valide ragioni e sarà contestata collettivamente. Fifpro ritiene che la decisione del Napoli di proibire ai giocatori di raggiungere le loro famiglie dopo il match contro il Salisburgo fosse ingiustificata. Come tutti gli altri lavoratori, i giocatori professionisti hanno il diritto di vedere rispettata la loro vita privata, considerando anche il fitto calendario di partite che ...

L’incontro De Laurentiis-giocatori può chiudere la fase del furore. Ad Ancelotti il Nobel per la Pace : In una stanza c’è il candidato al Nobel per la Pace. Altro che Greta Thunberg. Lei si sarebbe arresa di fronte alle asperità ambientali che spiravano lungo l’asse Los Angeles-Castel Volturno. Nemmeno lei avrebbe potuto nulla. Il tifone Aurelio, scatenato da tante piccole correnti avverse, l’avrebbe spazzata via. Lei, non Carlo Ancelotti l’Indurain del pallone. L’uomo che viene assurdamente descritto come un signore ...

Basket - Alessandro Gentile tuona contro l’Estudiantes : “Come fanno a prendere giocatori nuovi e a non pagare quelli dell’anno scorso?” : Alessandro Gentile non ci sta e si sfoga sul profilo Instagram della Liga ACB (il campionato nazionale di Basket spagnolo) accusando la sua ex squadra di non aver ancora pagato il suo stipendio e quello dei suoi ex compagni. L’ala della Nazionale italiana nativa di Maddaloni, attualmente in forza alla Dolomiti Energia Trento in Serie A, si è sfogato sui social mettendo in discussione l’operato della dirigenza dell’Estudiantes. Il ...

Milan - giocatori criticati per aver usato lo smartphone prima del match con il Napoli : arriva la difesa di Pioli! : L’allenatore del Milan ha difeso i propri giocatori dalle critiche, spiegando i motivi dell’utilizzo degli smartphone negli spogliatoi prima del match con il Napoli Un vero e proprio polverone ha colpito nella giornata di ieri alcuni giocatori del Milan, pizzicati dalle telecamere di Sky Sport di utilizzare i propri smartphone negli spogliatoi poco prima della partita con il Napoli. Il web non ha perdonato Rebic, Kessié e ...

Fifa 20 : TOTW 11 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 20 ! Scopriamo insieme quali giocatori potrebbero far parte della Squadra della Settimana n°11 di questa edizione che verrà annunciata mercoledì 27 novembre Come al solito, nel corso di tutto il weekend, proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante […] L'articolo Fifa 20: TOTW 11 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte ...

Multe ai calciatori del Napoli - quanti soldi devono pagare i giocatori per l’ammutinamento? Che salasso per Insigne e Mertens : Oltre due milioni di euro complessivi. Questa è l’entità della salatissima multa impartita da Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, nei confronti dei suoi giocatori: ieri sono ufficialmente partite le 24 raccomandate indirizzate ai calciatori che hanno disobbidito all’ordine del ritiro imposto dal numero 1 della compagine partenopea, l’ammutinamento dello scorso 5 novembre dopo la partita contro il Salisburgo in ...

Napoli - De Laurentiis multa tutti i giocatori per i risultati deludenti : Società da una parte, squadra dall’altra. Il legame spezzato è la peggiore notizia per i tifosi del Napoli, costretti a osservare la paradossale situazione innescata dalla scelta dei giocatori di non proseguire il ritiro imposto da Aurelio De Laurentiis dopo il pareggio interno contro il Salisburgo del 5 novembre scorso. La mancata vittoria, seguita dal duro confronto negli spogliatoi tra i giocatori e il vicepresidente dei ...

Crosetti : il sarrismo della Juve sta nei giocatori campioni. Niente flipper : “La Juve di Sarri non è qualcosa che dev’essere ma qualcosa che già è. È questo, il sarrismo bianconero: un gioco pratico e non fesso, un modulo di puro realismo che comincia e finisce nelle caratteristiche dei giocatori, tanti, quasi tutti campioni. E Niente flipper”. È quanto scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. La differenza tra Inter e Juve è tutta qui. “Se l’Inter di Conte trasuda l’allenatore, lo respira, lo rumina e ...

De Laurentiis punisce i giocatori del Napoli : ad Allan una multa da 200 mila euro : L’era di Aurelio De Laurentiis sta per finire? C’è il sospetto che dietro lo scontro “finale” tra patron e squadra

Il Giornale : i giocatori del Milan beccati col cellulare nel pre-partita. Scoppia la polemica. Il club non gradisce : Sul Giornale la contestazione dei tifosi ai calciatori del Milan rei di usare il telefonino prima della partita contro il Napoli. Di pensare ad altro che non sia la partita, insomma. Che poi si è chiusa in un triste pareggio. Tutto è nato, racconta Franco Ordine, dalle riprese di Sky nel prepartita, sabato sera. Nello spogliatoio del Milan, vengono inquadrati Rebic, Kesiè e Biglia seduti davanti agli armadietti, con gli occhi fissi sugli ...

Atalanta – Gasperini esilarante in conferenza stampa - da CR7 al sesso prima delle partite : “forse dovrei chiedere consigli ai giocatori” : Gasperini fa sorridere tutti in conferenza stampa: le parole dell’allenatore dell’Atalanta alla vigilia della sfida con la Juventus Dopo la pausa si torna finalmente in campo: si comincia domani con l’anticipo delle 15.00 tra Atalanta e Juventus e, in vista del match, proprio oggi hanno parlato gli allenatori delle rispettive squadre per svelare le condizioni delle squadre e non solo. Fabio Rossi/Lapresse Maurizio Sarri ...