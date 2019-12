CR4 - La Repubblica delle Donne | Tra gli ospiti di stasera Amanda Lear e Nina Sophie Rima

#CR4 La repubblica delle donne che parlano - si raccontano in una tv leggera - "rumorosa" ma non urlata : Seconda edizione de La repubblica delle donne con Piero Chiambretti al timone. Un programma dalla lunga durata, come ormai ci hanno abituato le prime serate, da anni a questa parte e che, in certi casi, è spesso un problema, proprio per questo motivo. Come le feste: spesso le più riuscite sono quelle dalla durata non monstre, incalzante, coinvolgente. Il rischio, quindi, anche in questo c'era, ma il risultato è stato godibile.Sono molti i ...