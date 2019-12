“Close the Glass Loop” | raccolta del vetro in UE al 90% entro 2030

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un piano d’azione per l’economia circolare delin Europa: l’industria europea del packaging indà il via a ‘Close theLoop‘, programma che ha l’obiettivo di incrementare il tasso didelda avviare al riciclo e portarlo al 90%ilnell’Ue. L’iniziativa rappresenta una risposta concreta alle nuove norme europee volte ad aumentare gli obiettivi netti di riciclo degli imballaggi inal 75%il. Oggi, oltre il 76% degli imballaggi inimmessi sul mercato europeo viene raccolto per essere riciclato all’interno di un ciclo chiuso ‘da bottiglia a bottiglia’. Il lancio ufficiale della piattaforma è previsto per giugno 2020. “Il nostro obiettivo è quello di continuare ad aumentare le credenziali di sostenibilità delle soluzioni di imballaggio inche forniamo ai nostri clienti ...

