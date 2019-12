Chiara Ferragni asfalta il Codacons con un comunicato | “Dichiarazioni diffamatorie” FOTO

Leone in braccio a Chiara Ferragni - papà Fedez viene scacciato : «Non mi vuole più» : Un divertente siparietto in casa Ferragnez. Da qualche tempo, infatti, il piccolo Leone ha iniziato ad assumere un certo comportamento mentre si trova in braccio a mamma Chiara Ferragni. Tutto...

Il Codacons replica al comunicato di Chiara Ferragni : “comportamenti diseducativi” : Codacons contro Chiara Ferragni, dove eravamo rimasti? Le numerose indiscrezioni che vorrebbero l’imprenditrice digitale sul palco del 70esimo Festival di Sanremo al fianco di Amadeus non erano state molto gradite dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, che si era fermamente opposto all’eventualità: Siamo pronti ad intentare una causa legale contro la Rai e ad impugnare ...

Sanremo 2020 - Chiara Ferragni risponde furiosa contro il Codacons : Chiara Ferragni si scaglia contro il Codacons, dopo le parole dell’Associazione Consumatori in merito ad una sua eventuale partecipazione al Festival di Sanremo. Infatti, il Codacons ha espresso il suo dissenso in merito a questa ipotesi, ad onor del vero neanche confermata dagli organizzatori della kermesse. La risposta della Ferragni al Codacons Nelle ultime ore, l’ipotetica presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2020 ha ...

Ipotesi Chiara Ferragni a Sanremo 2020 : botta e risposta con Codacons : È polemica tra Chiara Ferragni e il Codacons. Dopo che da giorni si rincorrono indiscrezioni sulla possibile partecipazione della influencer al Festival di Sanremo a fianco di Amadeus, l’associazione dei consumatori ha divulgato l’1 dicembre un comunicato definendo la sua presenza sul palco dell’Ariston una "scelta sbagliata” e dicendosi "pronti ad impugnare il contratto se Rai la ingaggerà come valletta (a Sanremo)". "Sono ...

Chiara Ferragni - su Sanremo 2020 risponde al Codacons : "Colpita da aggressività e illazioni" : Chiara Ferragni, dopo la polemica innescata dal Codacons per la presunta partecipazione a Sanremo 2020, rilascia un comunicato in cui risponde alle critiche. Chiara Ferragni non ha messo piede a Sanremo 2020 ma già infiamma la polemica del Codacons che proprio non la vuole sul palco al fianco di Amadeus. Se ieri era stata l'associazione in difesa dei consumatori, con un comunicato, a esprimere la propria contrarietà, oggi è la stessa influencer ...