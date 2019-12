Auletta | auto contro un albero | grave 23enne

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto. È ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, una giovane ragazza di 23 anni di, rimasta ferita in un incidente stradale. L’episodio è avvenuto questa sera, in località Cerreta, nel comune di. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, unadel posto, alla guida della sua macchina, ha perso illlo del veicolo che finito fuori strada, schiantandosiuna pianta di ulivo dove ha terminato la sua corsa. Ferita, la giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco di Sala Consilina che hanno estratto la ragazza dalla macchina. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione per tutti gli accertamenti del caso e che indagano sull’accaduto. Intanto nella piccola cittadina del Tanagro, la notizia ...

