Andrea | da Napoli a Praga | “Non sono scappato perché la disprezzassi…”

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un Paese, l’Italia, che non riesce a coltivare il talento dei giovani, che non riesce a trattenerli con lavori soddisfacenti e neppure ben retribuiti. Troppo preso dalle risse di sola propaganda politica non guarda alle difficoltà di un Paese spaccato, al Sud svuotato e impoverito dall’emigrazione di migliaia di giovani e laureati. Lo confermano gli ultimi dati del rapporto Svimez che indica in circa duecentomila i laureati persi negli ultimi 15 anni e le causesempre le stesse. I cosiddetti “cervelli in fuga” continuano ad abbandonare la propria terra per realizzarsi altrove. Ma le leggete le storie di questi giovani che pubblica OptiMagazine? Dovrebbero scuoterci!storie di giovani, uomini e donne, che trasudano orgoglio, sacrifici, voglia di misurarsi in ambienti di lavori idonei, di accrescere le proprie potenzialità professionali e di migliorare la qualità della ...