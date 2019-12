Zaia e Bonaccini in testa nel sondaggio SWG per i governatori più apprezzati : Il governatore del Veneto Luca Zaia in testa, seguito a ruota da Stefano Bonaccini in Emilia Romagna: il sondaggio condotto da 'Swg su un campione di 10.800 maggiorenni residenti in Italia - ad esclusione di Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige - fotografa una situazione inaspettata.mettendo sul podio due governatori di Regioni del Nord. Al terzo posto pari merito troviamo il presidente della Liguria, Giovanni Toti, e ...