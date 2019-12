optimaitalia

(Di martedì 3 dicembre 2019) Gli appassionati lo sanno bene, iinnon sono mai stati tantissimi. Per un periodo dell'anno che tradizionalmente allenta sul fronte delle release, non solo per permettere a pubblico e critica di fare un dovuto bilancio sulleproduzioni approdate sul mercato nel corso dell'anno ormai agli sgoccioli, ma anche ai gamer di recuperare i titoli che si sono lasciati scappare nei mesi precedenti, magari approfittando di qualche golosa offerta natalizia, successiva a quelle appena terminate per il Black Friday e il Cyber Monday. Anche ilnon fa eccezione. Dopo un ottobre affollatissimo e un novembre segnato dal grande debutto di Death Stranding, iindi quest'anno appaiono allora pochi e dal richiamo non così sinuoso come avvenuto solo una manciata di settimane fa per l'ultima fatica di Hideo Kojima o per i campi di ...

OptiMagazine : #Videogiochi in uscita a #dicembre 2019: i migliori per PS4, Xbox One, Switch e PC - cyberanimax : - badtasteit : Domani si festeggiano 25 anni dall'uscita della prima #PlayStation -