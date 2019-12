Video Rimini Ravenna | 1-2 | | highlights e gol | gli ospiti la ribaltano in tre minuti

DIRETTA/ Rimini Ravenna - risultato 1-0 - Video streaming tv : gol di Zamparo! : DIRETTA Rimini Ravenna streaming video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 17giornata di Serie C.

Diretta/ Rimini Ravenna - risultato 0-0 - Video streaming tv : pioggia protagonista : Diretta Rimini Ravenna streaming video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 17giornata di Serie C.

DIRETTA RIMINI RAVENNA/ Video streaming Rai : equilibrio totale nei precedenti : DIRETTA RIMINI RAVENNA streaming Video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 17giornata di Serie C.

Rimini - 7mila Sardine rispondono alla piazza di Salvini : sfida sulle note di “Romagna mia”. Il Videoracconto : “Qui in Romagna si vive benissimo, c’è il clima, il mare e il nostro carattere aperto e accogliente”. I romagnoli che la domenica mattina passeggiano sulla spiaggia di Rimini sfidando il vento e la pioggia. Non gli sembra vero che qualcuno come il leader leghista voglia “liberare la loro regione”. E si chiedono: “Ma da cosa?”. Per provare a rispondere alla domanda, bisogna spostarsi dal mare al centro città dove nel pomeriggio la Lega inaugura ...

Video/ Rimini-Vis Pesaro - 1-0 - : highlights e gol - la decide Zamparo - Serie C - : Video Rimini-Vis Pesaro, risultato finale 1-0,: il gol in avvio di Zamparo e le parate di Scotti nel finale consentono ai biancorossi di battere i vissini.

Diretta/ Rimini Fermana - risultato finale 0-1 - Video tv : la decide un gol di Congnini : Diretta Rimini Fermana tv video streaming: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita della 12giornata della Serie C girone B.

Diretta/ Reggio Audace Rimini - risultato 2-2 - Video streaming tv : rosso a Finizio : Diretta Reggio Audace Rimini, info streaming: risultato live 2-2, al minuto 50 Finizio viene espulso e le due squadre tornano a giocare in parità numerica.

Diretta/ Fano Rimini - risultato 0-0 - streaming Video tv : Barbuti sbaglia un rigore! : Diretta Fano Rimini streaming video e tv: i precedenti recenti e risultato live del match della nona giornata del campionato di Serie C nel girone B.

Diretta Fano Rimini/ Video streaming e tv : attenzione a Federico Gerardi : Diretta Fano Rimini streaming Video e tv: i precedenti recenti e risultato live del match della nona giornata del campionato di Serie C nel girone B.