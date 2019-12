Sondaggi da incubo per il Movimento 5 stelle | non si ferma l' emorragia di consensi

Ultimi Sondaggi politico elettorali - sale ancora la Lega che sfonda il 35% dei consensi - da incubo per Pd e M5S : Una vittoria netta e schiacciante quella che il centrodestra otterrebbe se si votasse in questo periodo. Il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta dei seggi in parlamento e non solo se si votasse con la legge attuale la stragrande maggioranza dei collegi uninominali andrebbe al centrodestra. Secondo gli Ultimi sondaggi la Lega volerebbe al 35,3% delle intenzioni di voto. In una sola settimana conquista l’0,8% in più di consensi. ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria da incubo per Pd e M5S - sale ancora la Lega : Sembra inarrestabile la marcia della Lega e del centrodestra in tutta Italia e anche nelle regioni prossime alle elezioni quali Emilia Romagna e Calabria. La Lega a livello nazionale, secondo gli Ultimi sondaggi, ha raggiunto il 36% delle intenzioni di voto. Un risultato strabiliante che forse neanche la direzione del Carroccio si aspettava. A ruota sale nei sondaggi anche Fratelli d’Italia partito vicino alla doppia cifra. Per ...