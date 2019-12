Soggetti di diritti e non oggetti di cura | andiamo oltre la patologia

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Oggi è la Giornata mondiale delle persone con disabilità e vorrei proporre una riflessione su cosa significhi prendersi un impegno concreto che cambi davvero le politiche di welfare. Il primo passo che ancora non abbiamo compiuto in maniera consapevole e radicale è quello che deve spingerci a non pensare la disabilità solo in riferimento a politiche assistenziali, ma a un contesto molto più ampio di tutela deiche deve investire la politica e l’amministrazione in tutte le sue articolazioni, nazionali e locali.Si tratta, insomma, di mettere in campo risorse non soltanto per dare assistenza ma anche per riconoscere il diritto di ogni cittadino alla costruzione di progetti di vita e di piena realizzazione di sé. A partire, per esempio dalla possibilità di avere un lavoro, di formarsi adeguatamente, di costruirsi una famiglia, ...

