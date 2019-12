calcioweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Marcianise, 2 dic. (Adnkronos) – “La verità è che la plastic tax serve solo a fare cassa. Non si tratta di una tassa per politiche ambientali positive, non riduce la quantità dicircolante, non sollecita investimenti sul fronte delle tecnologie, ma riduce gli occupati ee le imprese”. Così Paolo, deputato Forza Italia, a margine dell’incontro di nello stabilimento Coca Cola di Marcianise in un confronto con gli stakeholder locali su sugar tax e plastic tax, al quale hanno partecipato, tra gli altri, Gianfranco di Sarno (M5S) e Vincenza Amato (Pd).“Le imprese ‘ aggiunge‘ si troveranno nella condizione di dover pagare una nuova tassa. Le politiche attive sul fronte ambientale si fanno incentivando, non aumentando la pressione fiscale per poi utilizzare quelle risorse su altri fronti. Stessa cosa ...

fisco24_info : Russo (Fi): 'Tassa zucchero e plastica danneggia consumatori e imprese' : -