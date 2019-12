Prendi due paghi uno | con questa interessante promo Samsung avrete in regalo uno

Controlli ad esercizi commerciali e su luoghi di lavoro : denunciati due imPrenditori : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sistema di videosorveglianza non a norma e lavoratori privi di regolare assunzione: questo è quanto emerso da una serie di Controlli effettuati presso alcune attività di Avellino, Bisaccia e Grottaminarda dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Avellino, che hanno operato in piena sinergia con i militari delle locali Stazioni. Prosegue in Irpinia l’azione dei Carabinieri, ...

Barcellona - Messi a Neymar : “solo insieme possiamo vincere la Champions. Torna - tra due anni Prendi mio posto” : “Solo insieme possiamo vincere la Champions League“. Sarebbero queste le parole con cui, secondo ‘France Football’, Leo Messi avrebbe provato a convincere Neymar a raggiungerlo di nuovo al Barcellona. La trattativa tra Psg e blaugrana è stata il tormentone dell’estate del calciomercato ma non si è alla fine concretizzata. Neymar spingeva e auspicava per un ritorno al Camp Nou. Secondo la rivista francese, dopo ...

Milano - corruzione all’Ortomercato : arrestati due imPrenditori e il direttore generale della Sogemi : Il direttore generale della Sogemi, Stefano Zani, è stato arrestato assieme ad altri due imprenditori questa mattina dalla squadra mobile di Milano: l’accusa è di corruzione nell’ambito delle commesse di facchinaggio assegnate alle cooperative attive all’interno dell’Ortomercato di Milano. La società di cui è a capo Zani è controllata dal Comune e gestisce i mercati all’ingrosso del capoluogo lombardo, la realtà produttiva più grande ...

Dodici ore al giorno di lavoro per poco più di un euro all'ora. Arrestati due imPrenditori cinesi : Dalle 8 del mattino alle 20 di sera, con 15 minuti di pausa per mangiare. La paga? poco più di un euro all'ora. Arrestati due imprenditori cinesi che sfruttavano i propri lavoratori, prevalentemente africani sfruttamento lavoro nero capolarato Raffaello Binelli ?Url ...

Messina : imPrenditore vittima di usura denuncia i suoi aguzzini - due arresti : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – Un imprenditore del messinese, oppresso dal cappio dell’usura, ha deciso di denunciare i suoi aguzzini. I Carabinieri hanno arrestato due persone in esecuzione di ordinanza cautelare. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita all’alba di oggi, a Brolo e Messina, dai Carabinieri della Compagnia di Patti. La misura è stata emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del ...

Messina : imPrenditore vittima di usura denuncia i suoi aguzzini - due arresti (2) : (Adnkronos) – Calabrò, “con atteggiamento di assoluta prepotenza, si è più volte presentato presso il magazzino dell’imprenditore, impossessandosi, gratuitamente, di calzature e articoli di abbigliamento per un valore complessivo di 30.000 euro”. In un’altra circostanza, invece, l’usuraio ha addirittura costretto la vittima a cedere un notevole quantitativo di merce, 260 paia di scarpe, ad un negoziante ...

Messina : imPrenditore vittima di usura denuncia i suoi aguzzini - due arresti (3) : (Adnkronos) – Le indagini, condotte dai militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Patti, “hanno consentito di riscontrare passo per passo il drammatico racconto della vittima, vero punto di partenza dell’intera attività investigativa”. Più in particolare i gravi indizi a carico degli indagati sono emersi non soltanto raccogliendo le testimonianze di famigliari e conoscenti ed effettuando ...

Corruzione - appalti diretti in cambio di tangenti : due imPrenditori e un geometra comunale di Onduno Olona arrestati : appalti diretti, in cambio di denaro e altro per un totale di circa 110mila euro. Due imprenditori e un geometra del settore manutenzione del Comune di Induno Olona (Varese) sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare (due in carcere e una ai domiciliari) emessa dal gip di Varese per Corruzione, peculato, riciclaggio, reati in materia di appalti, fatture false e truffa ai danni del bilancio ...

Il "paradiso del sesso a pagamento" a due passi da qui : "Tariffe speciali per gli italiani - paghi 1 Prendi 2" : Orson Welles, in una celebre battuta nel film , denigrava la Svizzera perché . Evidentemente non aveva pensato anche ai locali a luci rosse, che nella Confederazione sono legali e tassati