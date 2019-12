Le squadre di B e gli arbitri a Firenze | soddisfazione dopo l’incontro

EURO 2020 - dal 4 dicembre in vendita i biglietti per le squadre qualificate : EURO 2020 biglietti – Sorteggiati i gironi per la fase finale di EURO 2020, è partita la caccia ai biglietti per seguire la manifestazione. I tifosi delle 20 nazioni già qualificate potranno richiedere i tagliandi per guardare la loro squadra da mercoledì 4 dicembre alle 14:00 (CET), quando si apriranno le vendite in esclusiva su […] L'articolo EURO 2020, dal 4 dicembre in vendita i biglietti per le squadre qualificate è stato ...

Sarebbe meraviglioso se tutte le squadre italiane si qualificassero in Champion’s League : lo sostiene Giancarlo Padovan : Sarebbe meraviglioso se Sarebbe meraviglioso se – In questo infrasettimanale dedicato alle coppe Europee, anche Giancarlo Padovan giornalista, durante ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto dicendo:”Sarebbe un miracolo vedere tutte le italiane agli ottavi. Passo in avanti da parte del Napoli, forse andava fatto prima”. Potrebbe essere un ottimo risultato se tutte ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : bene l’Italia nelle qualificazioni degli inseguimenti a squadre : Nella prima giornata della tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista si sono disputate le qualificazioni degli inseguimenti a squadre, con l’Italia che ha chiuso al secondo posto tra le donne ed al quarto tra gli uomini. Domani il primo turno delle due competizioni. Nella prova femminile Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno chiuso in 4’26″723, battute soltanto dalla ...

Terremoto in Serie B - due squadre a rischio esclusione : la classifica può essere stravolta [NOMI e DETTAGLI] : Il campionato di Serie B si prepara per la prossima giornata, il torneo cadetto regala sempre molte emozioni perchè è equilibrato sia per le zone alte e basse della classifica e tante squadre possono pensare dunque al salto di categoria anche attraverso i playoff. La classifica al momento parla chiaro, la squadra più in forma è sicuramente il Benevento che guida la classifica e con ampio margine, alle spalle la sorpresa Pordenone che può ...

Le nuove maglie “City” delle squadre NBA : È la terza edizione della linea che Nike dedica alle città e ai tifosi delle trenta squadre del miglior campionato di basket al mondo

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2019-2020 Wisla. L’Austria torna grande e domina l’ouverture a squadre. Norvegia e Polonia sul podio : L’Austria torna grande e domina la prima gara di Coppa del Mondo, il team Event di Wisla in Polonia, pareggiando già le gare vinte nella scorsa stagione, quando gli austriaci seppero prevalere soltanto a Lahti nella gara riservata alle squadre: una dei pochi acuti dell’Austria. Aschenwald, Huber, Hoerl e Kraft hanno vinto con distacco la prima sfida stagionale sopravanzando Norvegia e i padroni di casa della Polonia al termine di una ...

Quali sono gli sponsor che pagano di più le squadre di calcio? : Il calcio è un mondo particolare, fatto di sponsor ultra milionari che consentono alle società di acquistare e pagare i calciatori più forti al mondo. Nella speciale classifica di quelle che sono le squadre più ricche grazie agli sponsor spicca la Premier League. Grazie ai loro 440 accordi di sponsorizzazione i loro introiti si attestano […] L'articolo Quali sono gli sponsor che pagano di più le squadre di calcio? è stato realizzato da ...

San Siro - Sala : “il nuovo impianto ha costi mai visti. Se le squadre andassero a Sesto sarebbe sbagliato” : Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport è tornato a parlare della questione stadio dicendo: “Me lo aspettavo ma certamente non c’è da cantare vittoria finché non saranno contente entrambe le parti. Mi pare che cercare una soluzione che permetta a San Siro di non essere abbattuto sia una cosa condivisa dalla maggior parte della cittadinanza. E’ il più importante risultato del ...

Baseball - Premier 12 2019 : inizia il Super Round - cadono gli Stati Uniti - tre squadre a punteggio pieno : Si è aperto quest’oggi un nuovo capitolo del Premier 12 di Baseball 2019, con il Super Round che ha riservato molto spettacolo, partendo già dalla prima gara, quando il Messico ha sconfitto 2-0 Cina Taipei, grazie al fuoricampo sulla sinistra di Roman Solis nel quinto inning, con il match chiuso dalla corsa di Jonathan Jones. Successo sofferto per il Giappone, che contro l’Australia è passato in svantaggio a seguito del singolo di ...

Padel - ITALIA NELLA STORIA! Primo trionfo di sempre agli Europei - battuta la Francia nella finale a squadre! : Si è concluso nel migliore dei modi per l’ITALIA il Campionato Europeo 2019 casalingo di Padel, disputatosi dal 4 al 9 novembre al Bola Padel Club di Roma. La Nazionale tricolore maschile ha infatti conquistato il titolo europeo a squadre per la prima volta davanti al pubblico capitolino sconfiggendo nettamente la Francia in finale per l’oro con lo score totale di 2-0 senza dover ricorrere all’incontro di spareggio. Gli ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : Italia seconda e terza negli inseguimenti - spettacolo nella velocità a squadre : Prima giornata per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: il circuito si è spostato dalla Bielorussia alla Scozia ed è in scena in quel di Glasgow, al Sir Chris Hoy Velodrome. Italia che può subito gioire, per ben due volte, nella propria specialità per eccellenza ormai: l’inseguimento a squadre. Tra le donne, nonostante non ci fosse al via la formazione tipo, è arrivata una splendida terza piazza: Silvia Valsecchi, ...

Combinata nordica - le squadre A e B pronte per un raduno in Svizzera : la lista degli otto convocati : raduno in Svizzera per le squadre A e B di Combinata nordica: ecco gli otto convocati del direttore tecnico Rigoni Da Livigno a Davos. Prosegue la preparazione pre-stagionale delle squadre A e B di Combinata nordica, che dopo il raduno terminato lo scorso 28 ottobre nella località in provincia di Sondrio, si ritroveranno in terra Svizzera per una nuova sessione di allenamenti, il cui è previsto per la giornata di mercoledì 6 ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : anche gli uomini sono terzi nell’inseguimento a squadre! : Arriva subito la seconda medaglia di bronzo per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Minsk (Bielorussia). È ancora una volta l’inseguimento a squadre a far gioire il Bel Paese, questa volta al maschile. Per l’appuntamento conclusivo Marco Villa ha schierato nel quartetto anche Elia Viviani: con il campione europeo su strada, in pista anche Filippo Ganna, Francesco Lamon e Simone ...

Pjanic a Tuttosport : «Incolpare gli arbitri è la strada più facile. Le grandi squadre non cercano alibi» : Intervista di Pjanic a Tuttosport. Il centrocampista bosniaco parla di Sarri e anche delle polemiche arbitrali. Errori arbitrali? Gli arbitri sbagliano come sbagliamo noi, io le polemiche nemmeno le ascolto più. Quella di incolpare qualcuno è la strada più facile, alla fine le grandi squadre vincono senza cercare alibi, poi gli errori capitano a tutti, a favore o sfavore. «Cerco di fare quello che mi chiede Sarri, di trovare spazio e farmi ...