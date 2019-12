Gli Stati Uniti hanno proposto una tassa sui prodotti di importazione francesi come vino

Fondo salva-Stati - la Lega contesta Conte con un cartello : “Pinocchio”. Ma i senatori dai banchi sbaGliano la “coreografia” : Durante l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle modifiche del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità, tra i banchi della Lega parte la protesta. I senatori leghisti fanno circolare un foglio con su scritto ‘Conte Pinocchio’, mentre un burattino è esposto sul banco del capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo. Non tutti i parlamentari però comprendono di dover passare il foglio al vicino, tanto che ...

Fondo salva-Stati - fonti dell’Eurogruppo : “MeGlio chiudere subito”. Conte : “Contrari a modifiche del trattamento dei titoli di Stato” : Sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità “è meglio chiudere adesso. L’intesa sul nuovo trattato è dello scorso giugno: restano da discutere alcune questioni subordinate“. Lo ha spiegato un alto funzionario Ue, in vista dell’Eurogruppo del 4 dicembre. A Bruxelles non c’è alcuna intenzione di riaprire il pacchetto della riforma del Mes, anche perché il compromesso politico tra i Paesi è già stato trovato, dopo molti mesi ...

Fondo salva-Stati - fonti dell’Eurogruppo : “MeGlio chiudere subito”. Conte : “No a modificare il trattamento dei titoli di Stato” : Sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità “è meglio chiudere adesso. L’intesa sul nuovo trattato è dello scorso giugno: restano da discutere alcune questioni subordinate“. Lo ha spiegato un alto funzionario Ue, in vista dell’Eurogruppo del 4 dicembre. A Bruxelles non c’è alcuna intenzione di riaprire il pacchetto della riforma del Mes, anche perché il compromesso politico tra i Paesi è già stato trovato, dopo molti mesi ...

Gli Stati Uniti introdurranno dazi sull’acciaio e l’alluminio importato da Argentina e Brasile : Gli Stati Uniti introdurranno i dazi sull’acciaio importato da Argentina e Brasile. Lo ha annunciato il presidente statunitense Donald Trump lunedì, con un messaggio su Twitter in cui ha accusato Argentina e Brasile di aver svalutato le loro monete per

La Cina ha introdotto sanzioni nei confronti deGli Stati Uniti come ritorsione all’approvazione delle leggi favorevoli ai manifestanti di Hong Kong : La Cina ha introdotto sanzioni nei confronti degli Stati Uniti come ritorsione all’approvazione delle leggi favorevoli ai manifestanti di Hong Kong. Il ministero degli Esteri ha detto che non accetterà più richieste da parte della marina militare statunitense per entrare

La Cina ha introdotto sanzioni nei confronti deGli Stati Uniti in ritorsione all’approvazione delle leggi favorevoli ai manifestanti di Hong Kong : La Cina ha introdotto sanzioni nei confronti degli Stati Uniti in ritorsione all’approvazione delle leggi favorevoli ai manifestanti di Hong Kong. Il ministero degli Esteri ha detto che non accetterà più richieste da parte della marina militare statunitense per entrare

Fondo salva-Stati - l’informativa urgente del presidente del ConsiGlio Conte in Senato : la diretta : Dopo l’informativa alla Camera, segnata dagli scambi di accuse tra governo e opposizioni, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce in Senato sulla vicenda del Fondo salva-Stati. La diretta. L'articolo Fondo salva-Stati, l’informativa urgente del presidente del Consiglio Conte in Senato: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Omicidio Luca Sacchi : cocaina nell’auto di uno deGli arrestati : Droga all’interno dell’auto di uno degli arrestati nell’ambito dell’inchiesta sull’Omicidio di Luca Sacchi. È la notizia, riportata dall’Ansa, che emerge a margine di una serie di novità nel giallo della morte del 24enne freddato con un colpo di pistola alla testa a Roma, lo scorso 23 ottobre. Altro colpo di scena, dunque, dopo le 5 misure cautelari che hanno visto finire sotto indagine anche la fidanzata della vittima, Anastasiya ...

Fondo salva-Stati - il presidente del ConsiGlio Conte riferisce alla Camera : la diretta : Informativa urgente del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera, sulla riforma del Fondo salva-Stati. Alle 15.30 riferirà in Senato. La diretta. L'articolo Fondo salva-Stati, il presidente del Consiglio Conte riferisce alla Camera: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Domenica ci sono stati nuovi arresti per la strage della famiGlia mormone in Messico : La procura federale del Messico ha detto che Domenica sono state arrestate «diverse persone» sospettate di aver partecipato alla strage del 4 novembre a Bavispe, nel nord del paese, in cui erano state uccise nove persone che facevano parte della

La difesa comune europea ha bisogno deGli Stati Uniti per non cadere a pezzi : “Dall’elezione di Donald Trump nel 2016, si è andato a formare un coro di politici europei che ritiene che il continente non può più fare affidamento agli Stati Uniti per la sua difesa. Questa narrativa aveva già iniziato a diffondersi durante la campagna elettorale, quando i media europei interpret

La morte del cristianesimo neGli Stati Uniti è altamente esagerata : “Cinquanta anni fa molti osservatori religiosi americani assumevano che la secolarizzazione avrebbe spazzato via il cristianesimo tradizionale”, scrive Ross Douthat sul New York Times: “Venti anni fa il cristianesimo ha mostrato una resistenza sorprendente, e quindi il modo di pensare è cambiato: fo

Intossicato da hashish bimbo di 19 mesi rischia la vita - arrestati Gli zii : bimbo di 19 mesi Intossicato da hashish è ricoverato in prognosi riservata al Gemelli di Roma, arrestati gli zii e denunciati i genitori Un bambino di 19 mesi è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli di Roma per un’intossicazione da hashish. A portarlo in ospedale è stata la madre che aveva chiesto aiuto prima […] L'articolo Intossicato da hashish bimbo di 19 mesi rischia la vita, arrestati gli zii proviene da ...

Protezionismo al contrario : come le nazioni Ue proteggono l'industria deGli Stati Uniti : Quando, a fine anni ‘90, iniziai a studiare i principi di Macroeconomia alle scuole superiori, era normale parlare di Protezionismo e di aiuti statali all'industria nascente all'interno di una Nazione. Faceva parte di un concetto più ampio e oggi dimenticato: il piano industriale a medio/lungo termine, attraverso il quale era lo Stato a garantire l'occupazione dei cittadini. L'idea era quella di garantire agevolazioni fiscali temporanee ad ...