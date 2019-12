Bimbo intrappolato nella macchinetta dei pupazzi | “Tiratelo fuori” – VIDEO

Intrappolato per 3 giorni in un pozzo - morto Bimbo di 2 anni : Una tragedia che ricorda quella di Alfredino, e più di recente quella di Julen in Spagna: nel sud dell’India un bambino di due anni è morto dopo essere rimasto per più di tre giorni Intrappolato in un pozzo profondo 26 metri. Il piccolo Sujith Wilson era precipitato in una fessura di 30 cm di diametro mentre giocava vicino alla sua casa nel distretto di Tiruchirappalli nello Stato meridionale del Tamil Nadu. Il corpo del bimbo è stato ...