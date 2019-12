Ue | Franceschini | ‘no rinvio Mes | mandato forte a Gualtieri’

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Bene l’incontro di stasera sul Mes. Nessuna richiesta diall’Ue ma unche rafforza il ministro Gualtieri a trattare al meglio l’accordo sul tavolo europeo già dal 4 dicembre. Ovviamente sarà poi il Parlamento a pronunciarsi definitivamente sulle decisioni assunte”. Lo afferma il ministro e capo delegazione del Pd a Palazzo Chigi, Dario, al termine del vertice a Palazzo Chigi. L'articolo Ue:, ‘noMes,a Gualtieri’ Meteo Web.

IGuastafeste : RT @CesareSacchetti: Dario Franceschini:'sul MES in queste ore ci giochiamo la credibilità del Paese.' Il PD non è preoccupato perché i ris… - SbrizzaClaudio : RT @CesareSacchetti: Dario Franceschini:'sul MES in queste ore ci giochiamo la credibilità del Paese.' Il PD non è preoccupato perché i ris… - PMurroccu : RT @CesareSacchetti: Dario Franceschini:'sul MES in queste ore ci giochiamo la credibilità del Paese.' Il PD non è preoccupato perché i ris… -