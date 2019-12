Sardine | il leader Mattia Santori | «Fondiamo un partito o presentiamo le nostre istanze»

Milano - Saviano con le Sardine : “Salvini ha paura di voi. Piazza bellissima senza leader né ‘vaffa’” : “Matteo Salvini ha paura di questo movimento, i segnali sono i giochi con i gattini e la demonizzazione (degli avversari)”. A margine della manifestazione delle Sardine milanesi, Roberto Saviano commenta così la reazione del leader leghista di fronte al movimento che sta riempiendo le piazze di tutta Italia. “C’è un pericolo imminente di una deriva autoritaria, lo si vede nelle loro argomentazioni dunque (in questa Piazza) c’è la resistenza alla ...

Piacenza - il leader delle Sardine in piazza : “Non pensate che finisca tutto qui - basta alla politica che divide” : Tanti cartelli, canti antifascisti e cori anti-Salvini, ma nessuna bandiera politica sventolata. “Siamo nati per riportare la gente in piazza e la riflessione politica nelle conversazioni“, ha chiarito Mattia Santori, uno dei quattro fondatori del movimento delle Sardine, presente alla manifestazione a Piacenza. Nella città emiliana in cui la Lega ha raggiunto il 45.3%, piazza del Duomo ha contato circa duemila persone. L'articolo ...

Mattia Santori leader del movimento delle Sardine a Mezz’ora su Rai tre - “Siamo l’anticorpo di Matteo Salvini” : E’ diventato in pochissimi giorni famosissimo. Dopo che in piazza a Bologna ha radunato 10 mila persone e ha dato vita al tanto chiaccherato movimento delle sardine. Stiamo parlando di Matteo Santori che con tre amici è riuscito a radunare in pochissime ore 10 mila persone e dare vita a un movimento che sta prendendo piede in tutt’Italia. Mattia Santori è stato intervistato nel pomeriggio di ieri da Lucia Annunziata conduttrice del ...

I leader delle Sardine : “Siamo il principale nemico di Salvini”. Formigli : “Siete di sinistra?”.”Sì. M5s? Innovativi ma populisti” : I tre leader delle Sardine di Bologna, Ferrara e Parma, rispettivamente Mattia Santori, Lorenzo Donnoli e Joy Temiloluwa Olayanju, sono stati ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7. Il giornalista e conduttore ha mostrato loro un sondaggio secondo cui le proteste di piazza di questi giorni sarebbero la massima espressione di opposizione alla politica salviniana. E Santori ha confermato: “Siamo il principale nemico di ...

La7 - botta e risposta tra Sallusti e il leader delle Sardine : “Fatelo dire ai grandi che Salvini è male assoluto”. “È uomo fragile - lo abbiamo battuto” : botta e risposta a DiMartedì, su La7, tra il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, e uno dei leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori. “Non avete un progetto politico – ha detto il giornalista ospite di Giovanni Floris – e abbiamo visto che fine hanno fatto i movimenti senza un’idea politica, come i girotondi. In più fate attenzione a pensare che Matteo Salvini sia il male assoluto. Questo lasciatelo ...

Sardine - Bernard Dika è il leader di Firenze : cosa spunta dal suo passato. La barzelletta dei "senza partito" : Dopo Bologna, le Sardine scenderanno in piazza anche a Firenze. L'appuntamento per protestare pacificamente - così promettono - contro Matteo Salvini è il 30 novembre. L'iniziativa ribelle è stata promossa da Bernard Dika, rappresentante dei "millennials" nella segreteria Pd di Matteo Renzi: "Senza