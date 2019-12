Santini saluta lo Sporting Pietrelcina | “Non ci sono presupposti per continuare”

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLe strade di Vincenzoe losi dividono ufficialmente. Comincia con una separazione eccellente il mercato dicembrino di calcio dilettantistico. Ieri, il talentuoso calciatore beneventano, ha disputato la sua ultima gara con la maglia numero 16 dello, tra l’altro disputando anche una buonissima partita. E’ evidente che il problema non è affatto di prestazioni,ha anche realizzato diversi gol decisivi, ma di convivenza con qualche atleta della squadra.non ha voluto accendere la polemica e ci ha lasciato una laconica dichiarazione: “Non cipiù iper continuare questa avventura, ringrazio chi ha creduto in me ma al momento non mi va di andare oltre. Ci sarà tempo per spiegare le ragioni di questa scelta, ma so che facendo questo sto in primis rispettando la mia ...

