Roger Federer finisce nelle tasche di tutti i tifosi | la zecca svizzera omaggia il ‘Re’

Federer e l’interessse per i Next Gen - il retroscena firmato Lapierre : “Roger ha grande stima per due tennisti in particolare” : Eugene Lapierre ha svelato un particolare retroscena su Roger Federer: il diretto del Masters 1000 di Montreal ha raccontato l’attenzione del tennista svizzero verso le nuove leve del tennis Roger Federer vive in tennis a 360°. Il campione svizzero non è soltanto uno dei giocatori più forti che abbia mai calcato un campo da tennis, ma è anche un fine conoscitore della disciplina. A Federer piace osservare, soprattutto gli avversari, ...

Federer ed il suo segreto “anti-infortuni” : Re Roger svela la sua arma : Roger Federer ed il segreto della sua carriera fatta di tanti successi e pochi problemi fisici: lo svizzero ringrazia il proprio staff “Il segreto per non subire infortuni spesso è trovare la squadra perfetta, allenarsi in modo corretto e intelligente“. E’ questo il segreto di Roger Federer per evitare di incorrere in infortuni, un segreto che ha portato ottimi frutti durante la sua carriera lunghissima ed ancora lontana ...

Roger Federer esalta Nadal : 'È un esempio per tutto lo sport' : Domenica 24 ottobre la Spagna ha festeggiato la sesta Coppa Davis a Madrid, grazie sopratutto ad uno straordinario Rafa Nadal, capace in tutta la settimana di vincere ben otto match su otto tra singolo e doppio. Il maiorchino ha dimostrato ancora una volta di essere un vero numero uno e di fare la differenza nei momenti che contano, tanto da guadagnarsi anche gli elogi pubblici di uno dei grandi rivali di sempre, Roger Federer che ha definito lo ...

Tennis - Roger Federer : “Non ho un piano sul futuro - non sono fino a quando continuerò” : Roger Federer ha chiuso il suo anno da n.3 del mondo del Tennis, preceduto dai suoi grandi rivali Rafael Nadal e Novak Djokovic. Lo svizzero si è tolto la soddisfazione di raggiungere quota 103 titoli vinti in carriera nella sua Basilea, in un anno in cui le delusioni non sono mancate: una su tutta la finale persa a Wimbledon contro Djokovic. Ecco che la domanda è sempre la stessa: fino a quando l’elvetico giocherà? Le sue intenzioni per ...

Tennis – Quanto ha incassato Roger Federer per l’esibizione in Messico? La cifra è incredibile : Roger Federer strapagato per l’esibizione giocata a Città del Messico contro Alexander Zverev: il Tennista svizzero ha ricevuto una ‘borsa’ niente male Oltre 42.000 di persone presenti allo stadio, un’intera città che non ha parlato d’altro per una notte. Il Tennis grande protagonista in Messico per l’esibizione fra Roger Federer e Alexander Zverev a Città del Messico, in grado di regalare spettacolo e divertimento a tutti i fan presenti ...

Tennis - Federer batte Zverev nel match esibizione in Ecuador : tifo da stadio per King Roger : Il Tennista svizzero ha superato Zverev davanti al pubblico di Quito, rimanendo a bocca aperta per la passione degli Ecuadoregni Proseguono i match di esibizione tra Roger Federer e Alexander Zverev, l’ultimo è andato in scena a Quito, in Ecuador, conclusosi con la vittoria dello svizzero con il punteggio di 6-3, 6-4. AFP/LaPresse Terzo successo per King Roger in questo tour in America, dopo quelli arrivati in Cile e in Messico, ...

“Roger ti amo” - tutti pazzi per Federer in Messico e Zverev si ingelosisce : “a me niente?” [VIDEO] : I tifosi dedicano cori d’amore a Roger Federer durante l’esibizione in Messico: Alexander Zverev si ingelosisce e lo fa notare al pubblico Grande successo di pubblico (maggior numero di spettatori di sempre!) per la sfida d’esibizione svoltasi a Città del Messico fra Roger Federer e Alexander Zverev. Il tennsita svizzero ha ricevuto come sempre una grande risposta dal pubblico che lo ha acclamato per tutta la sfida. Si ...

Roger Federer ha comprato una quota di On - società svizzera che produce scarpe sportive : Il famoso tennista svizzero Roger Federer ha comprato una quota della società svizzera che produce scarpe sportive On, di cui diventerà anche consulente per lo sviluppo di nuovi prodotti. On, fondata a Zurigo nel 2010, è diventata in pochi anni

Tennis : coprifuoco a Bogotà - niente esibizione tra Roger Federer e Alexander Zverev : Il programma di esibizioni tra Roger Federer e Alexander Zverev in corso di svolgimento in Sudamerica subisce una variazione piuttosto brusca. A Bogotà (Colombia), infatti, lo svizzero e il tedesco si sono dovuti arrendere di fronte a un coprifuoco che è stato istituito a seguito di incidenti e proteste che da giovedì scorso si susseguono contro il presidente Ivan Duque e che hanno portato alla morte di tre persone e al ferimento di altre ...

Tennis – Greg Rusedski non ha fiducia in Roger Federer : “Wimbledon ultima occasione persa - non vincerà più Slam” : Greg Rusedski prende di mira Roger Federer: secondo l’ex Tennista, il campione svizzero non vincerà più alcuno Slam Dopo aver pronosticato, con esito negativo, la mancata qualificazione di Roger Federer alla semifinale delle ATP Finals, Greg Rusedski torna a pungere il 20 volte campione Slam. L’ex Tennista, parlando su Amazon Prime, ha dichiarato che, a suo avviso, Federer ha perso l’ultima occasione di vincere uno Slam ...

ATP Finals – Tsitsipas è il primo finalista : anche Re Roger costretto ad arrendersi ai giovanissimi - Federer schiacciato in due set : Tsitsipas piega Federer in due set in semifinale alle ATP Finals: il greco numero 6 al mondo è il primo finalista E’ Stefanos Tsistisipas il primo finalista delle ATP Finals: dopo l’eliminazione di Djokovic e Nadal, anche l’ultimo veterano, Federer, si è dovuto arrendere ai giovanissimi del tennis. Il tennista greco ha schiacciato il rivale svizzero in due set, aggiudicandosi la vittoria nella semifianle contro Federer in ...

ATP Finals 2019 : Stefanos Tsitsipas piega in due set Roger Federer ed è il primo finalista : Il greco Stefanos Tsitsipas è il primo finalista delle ATP Finals di tennis: battuto in semifinale lo svizzero Roger Federer, che si arrende in due set, con l’ellenico che trionfa con lo score di 6-3 6-4, maturato in un’ora e 37 minuti, ed ora attende di conoscere il nome del prossimo avversario, che sarà il vincente di Dominic Thiem-Alexander Zverev. Nel primo set parte benissimo il greco, che deve salvare un break point in ...

ATP Finals 2019 - Roger Federer : “Una serata speciale - oggi ho trasformato il match point. Contento di essere in semifinale” : Roger Federer ha sconfitto Novak Djokovic in due set alle ATP Finals e si è così qualificato alle semifinali, lo svizzero si è inventato l’ennesima magia della carriera sul cemento indoor della O2 Arena di Londra e per la sedicesima volta in carriera è riuscito ad accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Il fenomeno di Basilea ha così eliminato il serbo ...