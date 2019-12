Renzi di lotta e di governo | il siluro alla maggioranza «Frankestein | insieme senza

open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Neanche il tempo di aprire la serata di presentazione di Italia viva al teatro Strehler di Milano, e Matteocoglie già l’occasione per lanciare frecciate ad alleati e, dall’interno visto che il suo partito è socio di minoranza con Pd e M5s. Proprio questo esecutivo, secondo l’ex premier è un «, dove ci mettiamouna vera identità». Tutta colpa della sconfitta referendaria di tre anni fa, che fosse andata diversamente: «avrebbe dato stabilità istituzionale», ha detto. La seconda frecciata alarriva su Alitalia, poco dopo che il Consiglio dei ministri ha approvato l’ennesimo prestito ponte da 400 milioni di euro: «Sono orgoglioso di dire che il mio– dice– è stato l’unico negli ultimi anni a non avere messo un euro in Alitalia». Tra i bersagli non risparmia il capo politico del M5s, Luigi Di ...

