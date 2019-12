Paola Caruso si scaglia contro Moreno Merlo | “Mi fai schifo!”

Paola Caruso : “Non ho picchiato Moreno - il giorno dopo le presunte botte era sotto casa mia” : Paola Caruso ha replicato via Instagram all’ex fidanzato Moreno Merlo, in attesa di raccontare in tv la sua versione dei fatti, cosa che dovrebbe accadere la settimana prossima. Ospite di Barbara d’Urso a “Domenica Live”, l’ex tentatore di “Temptation Island” ha accusato Paola di averlo picchiato e di avergli chiesto di fingere la loro relazione solo allo scopo di collezionare ospitate televisive. Paola non nega quell’accusa, preferendo ...

Moreno Merlo : Paola Caruso mi ha picchiato. Lei chiama e smentisce tutto : Le polemiche tra Paola Caruso e Moreno Merlo continuano negli studi del Sunday Live e, dopo le accuse della showgirl, all'ex fidanzato è stata data la possibilità di rispondere. Ospite di Barbara d'Urso, Merlo ha dato la sua versione dei fatti sull'incontro e sulla datazione di Caruso, sostenendo di essere stata legata a Paola per molto meno tempo e di aver ricevuto da lei la proposta di fingere di essere fidanzata da Canale 5. Ma non è tutto: ...

Domenica Live - accusa-choc a Paola Caruso : "Mi ha pestato". Lei sbrocca : "Ci vediamo in tribunale" : Altro che amore: tutto sta per arrivare in tribunale. Tra Paola Caruso e Moreno Merlo è precipitato tutto. Lei accusa Merlo di averla registrata di nascosto. Ma lui sostiene di essere stato picchiato dalla Caruso. Insomma, una rottura choc con strascichi pesantissimi. E dopo la versione dei fatti ra

Domenica Live - Moreno Merlo contro l’ex fidanzata Paola Caruso : “Mi ha picchiato - ecco le prove” : Sembra non finire più la lite a distanza tra la showgirl Paola Caruso e il suo ex fidanzato Moreno Merlo. Se la Caruso aveva accusato Merlo di essere solo in cerca di fama e notorietà televisiva (“si è avvicinato a me, usando mio figlio per cercare di arrivare in televisione”) e di averla “minacciata” perché ha registrato delle conversazioni private tra loro, ieri il diretto interessato ha ribaltato tutta la versione dei fatti. L’ex ...

Moreno Merlo - l’accusa a Paola Caruso è pesante. Barbara D’Urso mostra la ‘prova choc’ : La storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo è finita da un aio di settimane ma nei salotti di Barbara D’Urso si continua a ‘indagare’. I due hanno iniziato a frequentarsi a luglio, con tanto di annuncio a Pomeriggio Cinque, e le cose sembravano andare a gonfie vele. Paola Caruso ha annunciato definitivamente la sua separazione da Moreno Merlo. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a “Novella 2000” e negli ultimi ...

Domenica Live : ecco la replica choc di Moreno Merlo alle accuse di Paola Caruso : Soap opera Paola Caruso – Moreno Merlo, dove eravamo rimasti? I due, come ricorderete, dopo una breve relazione si erano lasciati in maniera non del tutto pacifica. Queste le parole di Paola a Domenica Live la scorsa settimana (qui per recuperare il discorso completo): Si è avvicinato a me usando mio figlio per cercare di arrivare in televisione. E ancora: Mi diceva ‘Stai attenta a quello che dici, perché se vai a dire in giro ...

Paola Caruso - l’accusa shock dell’ex Moreno Merlo : “Mi ha tirato 3 schiaffi” : Volano gli stracci fra Paola Caruso e l’ex fidanzato Moreno Merlo dopo la rottura della relazione. L’ex Bonas di Avanti un altro aveva raccontato a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, che il ragazzo si sarebbe avvicinato a lei solo per acquisire soldi e popolarità. La pronta replica del ragazzo non si è fatta attendere e nel programma di Barbarella racconterà la sua verità. “Non posso approfittarmi di una mamma con un bambino“ A Domenica ...

Moreno Merlo : il referto medico e il confronto con Paola Caruso a Domenica Live (video) : prosegui la letturaMoreno Merlo: il referto medico e il confronto con Paola Caruso a Domenica Live (video) pubblicato su Gossipblog.it 01 dicembre 2019 18:50.

Domenica Live - Moreno Merlo replica a Paola Caruso : “Non mi sarei mai approfittato di una donna con un bambino” : Ospite a “Domenica Live”, Moreno Merlo risponde alle accuse mosse da Paola Caruso. La scorsa settimana, Paola Caruso è stata ospite a “Domenica Live”, per parlare dei motivi che hanno portato alla rottura con il fidanzato Moreno Merlo (ve ne abbiamo parlato qui). L’ex Bonas di “Avanti un altro” ha accusato il dj di essersi […] L'articolo Domenica Live, Moreno Merlo replica a Paola Caruso: ...

MORENO MERLO - EX Paola CARUSO/ 'Imprecava e mi augurava la morte!' - Domenica Live - : MORENO MERLO l'ex fidanzato di PAOLA CARUSO replica alle accuse a Domenica Live: 'mi ha minacciato di morte', la sua versione.

Domenica Live - Moreno Merlo choc : “Paola Caruso mi ha picchiato” : Moreno Merlo, dichiarazione choc a Domenica Live: “Paola Caruso mi ha schiaffeggiato” Ormai Domenica Live è una Domenica part-time, piena di argomenti specialmente polemici e affatto allegri, a differenza della Domenica In di Mara Venier che può vantare interviste come quelle al grande Paolo Bonolis. Oggi da Barbara d’Urso è stato ospite Moreno Merlo, ex fidanzato di Paola Caruso, che ha fatto delle confessioni choc sulla sua ...

Chi è Paola Caruso : età - vita privata - fidanzati - carriera della showgirl : Paola Caruso è stata una concorrente di Pechino Express, ma non tutti ricordano che il suo debutto televisivo è stato come corteggiatrice di Fernando vitale, tronista dell’annata 2006/2007 nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. E’ nel 2011 però che arriva la popolarità grazie alla partecipazione al programma Avanti un altro di Paolo Bonolis. La […] L'articolo Chi è Paola Caruso: età, vita privata, fidanzati, carriera della ...

Domenica Live : Barbara d’Urso fa un chiarimento su Paola Caruso e Merlo : Barbara d’Urso prima dell’intervista a Moreno Merlo a Domenica Live: “Amo Paola Caruso” Barbara d’Urso, come già ampiamente anticipato, intervisterà domani a Domenica Live nientepopodimeno che Moreno Merlo. Difatti quest’ultimo andrà in trasmissione per rispondere punto per punto alle accuse mosse nei suoi confronti da Paola Caruso. Intanto a poco più di 24 ore da questa intervista, la conduttrice ha voluto ...

Barbara d’Urso prima dell’intervista a Moreno : le parole su Paola Caruso : Barbara d’Urso si sbilancia prima dell’intervista a Moreno Merlo: le parole su Paola Caruso Non è facile che Barbara d’Urso, nel bel mezzo di una polemica rovente trattata nei suoi programmi, si sbilanci verso uno dei personaggi coinvolti nella vicenda. Per Paola Caruso, però, la conduttrice partenopea ha fatto uno strappo alla regola. Sui social, […] L'articolo Barbara d’Urso prima dell’intervista a Moreno: ...