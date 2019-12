Fango scende come magma dalla montagna nell' Imperiese

ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Pietre e fanghiglia, che si muovono alla velocità del, stanno invadendo tutto il centro abitato della piccola frazione di Rezzo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Presente anche il sindaco del centro situato sulle alture di Imperia Fabrizio Tenerelli frana  Luoghi: Rezzo (Imperia) Cenova (Imperia)

pietro_pezzutti : il governo scende in piazza contro l’opposizione perché sa di non riuscire a mantenere le poltrone per molto tempo.… - ActIsidoro : ALLERTAMENTE Scende l'acqua a catinelle tra le case e sulla gente. Allagate son le strade come fiumi nelle rade. Fa… -