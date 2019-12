Dl fisco | nella notte rinviate le sanzioni Pos | il 730 si presenta a settembre

Decreto fisco - obbligo Pos : nella bozza finale primo intervento sulle commissioni. Esercenti potranno usare il 30% in credito d’imposta : Un credito d’imposta del 30% delle commissioni sulle transazioni con carte e bancomat che sarà riconosciuto alle piccole attività con ricavi e compensi entro i 400mila euro annui. Dopo le polemiche dei commercianti per l’introduzione delle sanzioni per chi non utilizza il Pos e la richiesta di abbassare le commissioni sui pagamenti elettronici, arriva il primo intervento del governo: è contenuto nell’articolo 22 della bozza ...

Decreto fisco - nella nuova bozza arriva la multa per i negozianti che non accettano il pagamento con bancomat : A sette anni dalla legge che impone di accettare i pagamenti elettronici arrivano finalmente le multe per i negozianti che storcono il naso e chiedono i contanti. A prevederle è l’ultima bozza del Decreto legge fiscale collegato alla manovra, che però non è all’ordine del giorno del consiglio dei ministri di oggi e sarà esaminato probabilmente lunedì prossimo. La sanzione ammonta a 30 euro più il 4% del valore della transazione per ...