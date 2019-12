oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) Esordio vincente per l’Italia nella prima giornata delleaidiin corso di svolgimento a Greenacres, in Scozia. Nella prima giornata del round robin, la coppia formata dasconfigge per 10-4 quella del Kazakistan, composta da Sitora Alliyarova e Abylaikhan Zhuzbay. L’incontro è equilibrato soltanto nell’end iniziale, poi gli azzurri allungano in fretta, trovano un 5-0 nel quinto e non si lasciano scappare il successo. Per gli azzurri, la seconda giornata vedrà un incontro mattutino con la Lettonia, alle 9 scozzesi, le 10 italiane. Sarà anche l’unica volta in cui la nostra coppia sarà impegnata soltanto in un incontro, a parte il caso particolare del primo giorno. Questi i risultati di oggi: SESSIONE 1 Austria-Corea del Sud 6-5 Lettonia-Cina Taipei 8-3 Olanda-Nigeria 12-0 Hong Kong-Polonia ...

OA_Sport : Curling, qualificazioni Mondiali doppio misto 2019: Simone Gonin e Veronica Zappone danno all’Italia la prima vitto… - PineroloPlay : Partono le qualificazioni mondiali 2019 di Curling, doppio misto in Scozia - -