Clima | gli allarmisti vogliono cambiare la definizione di “cambiamenti climatici” per

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) C’è stato un momento in cui si è iniziato a parlare di “riscaldamento globale”. Poi c’è stato lo “sconveniente” periodo tra gli anni ’90 e inizio 2000, in cui la temperatura globale media in realtà non è aumentata. Quindi, ladi “riscaldamento globale” è stata riformulata dagliintici” e la nuovaè stata ampiamente adottata anche dai mass media, dimenticando che ildella Terra cambia, è mutevole, da miliardi di anni. Ora, glipensano chetici” non sia abbastanza allarmante e c’è chi spinge per nuove definizioni, come “Global Meltdown” o “te Collapse”. “Come namer professionista, creo nomi per compagnie, prodotti e servizi. Dopo lo sciopero globale per ilnel mese di settembre, mi sono ritrovato a pensare alle definizioni ditici” e “riscaldamento globale”. Queste ...

PE_Italia : “Con l'avvio della nuova Commissione e del Consiglio, iniziamo oggi un nuovo capitolo europeo. Dalla lotta per il c… - fattoquotidiano : CLIMA Pochi stati rispettano gli impegni [di Elisabetta Ambrosi] #FattoQuotidiano #edicola #2dicembre - wireditalia : Oggi inizia la Cop25 a Madrid, ma secondo l'Onu gli impegni per tagliare i gas serra non sono abbastanza ambiziosi. -