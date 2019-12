Cina | riconoscimento facciale obbligatorio per chi acquista una nuova SIM

ilfattoquotidiano

Vuoi una SIM? Serve il, almeno in. Da ieri infatti è in vigore lalegge che prevede la raccolta di dati biometrici tramite tecnologie diper tutti gli utenti che acquistino unaSIM mobile. Un sistema di intelligenza artificiale si occuperà poi di collegare i dati del volto con il documento di identità, così da facilitare l'identificazione. La legge, già annunciata lo scorso settembre dal Ministro per l'Industria e l'Information Technology, fa parte di un più ampio scenario per limitare la possibilità di navigare anonimamente in Rete, al fine di "proteggere i legittimi diritti e interessi dei cittadini nel cyberspazio", come si leggeva nella nota di settembre. Com'è noto inil governo sta ormai adottando misure diin tantissimi ambiti, dalla scuola ai

