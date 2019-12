Anticipazioni Uomini e donne | Gemma e Ciano in lacrime nella casetta | lui riceve dei fiori

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019)registrazione didel 30 novembre è stato concesso ancora ampio spazio alla frequentazione traGalgani e Juan Luis. Nonostante i dubbi del popolo del web in merito alle vere intenzioni del cavaliere, il nuovo incontro in esterna è andato per il meglio: in, i due hanno visto insieme un film che li ha portati a vivere dei momenti di commozione, parlando della difficile ricerca dell'anima gemella. Ci sono stati anche dei baci a stampo, non seguiti da gesti appassionati. Il motivo è stato spiegato in studio da Juan Luis, il quale ha ammesso di avere bisogno di tempo per trovare l'attrazione mentale con la torinese. Tra tante buone notizie c'è stato spazio, però, anche alla gelosia diquando il venezuelano ha ricevuto deiin forma anonima da parte di alcune presunte spasimanti.e Juan Luis sempre più ...

LadyNews_ : Uomini e Donne, anticipazioni trono over 2 dicembre 2019 - - ElGanspo : Uomini e Donne, anticipazioni: colpo di scena per Ida e Riccardo del Trono Over! - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi 2 dicembre: la scelta di Giulia Quattrociocche - #Uomini #Donne… -