AIDS | perché dovremmo fare il test Hiv?

se siamo persone per bene e lo sono anche quelle con cui abbiamo condiviso una o più notti di passione? Non siamo persone promiscue e tanto meno dei poveri tossicodipendenti buttati in mezzo ad una strada, quindi usare il preservativo? di Antonietta Chiodo Campagna di prevenzione (Foto di Ministero della salute S. paulo, Brasile) Chi di noi non si è mai sentito rispondere almeno una volta con queste parole alla richiesta di usare il

