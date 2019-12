Venezia e Mestre votano per dividersi

Il referendum che deciderà il destino di Venezia e Mestre : Dopo l'alluvione del '66 da 1,94 cm, le acque alte dei cinquant'anni successivi, la costruzione del Mose, la mancata messa in funzione, lo scandalo delle tangenti e, da ultima, l'ondata di piena da 1,87 del 12 novembre di soli 7 cm inferiore al picco massimo di 53 anni fa, con centinaia di milioni di danni, Venezia è oggi alla sua prova più difficile. Quella del referendum che la mette di fronte al tentativo di sottrarla all'abbraccio della ...

Le ragioni di chi vuole la separazione tra Venezia e Mestre : Marco Gasparinetti, avvocato, friulano, a Venezia da 18 anni “per scelta”, è il portavoce del Gruppo 25 aprile, data della Liberazione e di San Marco, una delle sigle civiche che si batte per il Sì alla separazione della città dalla terraferma. E se l'esito fosse positivo, quali vantaggi per Venezia? “Frenare lo spopolamento, non essere condannati all'irrilevanza, dare rappresentanza anche politica alle istanze della città” risponde l'avvocaro. ...

Le ragioni del "no" nel referendum per la separazione tra Venezia e Mestre : Carlo Rubini è insegnante di Geografia in congedo, pubblicista e saggista con diversi libri sul territorio Veneto. L'ultimo su La Grande Venezia nel secolo breve, la sua città. Ed è esponente attivissimo del Comitato per il No alla divisione di Venezia da Mestre. Perché tenere unite le due entità, vista la loro oggettiva diversità? Non reclamano ciascuna una cura specifica? “In ogni grande città ci sono parti diverse – risponde Rubini -, il ...

Venezia - tra acqua alta e referendum : ecco perché si vuole separare da Mestre : Domenica 1 dicembre si vota a Venezia per il referendum consultivo, che potrebbe determinare la divisione della città in due comuni: da una parte la Venezia lagunare, dall'altra Mestre. A favore del 'sì', e quindi per la separazione, si schierano lo scrittore Antonio Scurati e Beppe Grillo. Per il 'no' si sono spesi Massimo Cacciari, il sindaco Brugnaro, gran parte del Pd e della sinistra. Il governatore Zaia non ha voluto prendere ...

Venezia : referendum separazione di Mestre - risultati in tempo reale : Venezia, 29 nov. (Adnkronos) – In occasione del referendum di domenica per la separazione di Mestre dal centro storico e le isole, il sito web del Comune di Venezia, con la collaborazione del Servizio elettorale e di Venis, offrirà i dati di affluenza e di voto in tempo reale. Inoltre la comunicazione dei dati (affluenza e risultati) dai seggi avverrà attraverso una WebApp che registrerà automaticamente le informazioni provenienti ...

Domenica il referendum per separare Venezia da Mestre : Mentre un'altra marea oltre il metro e 10 allaga il centro storico e sta per terminare il novembre piu' 'maledetto' per la citta', Venezia si prepara tra silenzi e polemiche ad affrontare, Domenica prossima, il quinto referendum in 40 anni per decidere se separare il proprio Comune dalla terraferma di Mestre e Marghera. Una consultazione che ha visto affievolirsi negli anni la propria portata, prima con le vittorie del 'no' e poi, nell'ultima ...

Venezia : domenica si torna a votare per la separazione di Mestre : Venezia, 28 nov. (Adnkronos) - "Sei a favore della suddivisione del Comune di Venezia in cui Comuni distinti di Venezia e Mestre? Sì o No". E' questa la domanda che i Veneziani, del centro storico e di terraferma si troveranno sulla scheda del referendum in programma domenica prossima. Negli ultimi

Venezia : giovedì dibattito tra sostenitori e contrari a separazione di Mestre : Venezia, 25 nov. (Adnkronos) - Il Coordinamento per il 'Sì' al referendum del prossimo primo dicembre 2019 ha organizzato per giovedì 28 novembre, alle ore 18 al Teatro Corso di Mestre un dibattito tra i sostenitori del 'Sì' e i sostenitori del 'No'. I relatori per il 'Sì' saranno: Giovanni Armellin

