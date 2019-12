Tunisia,bus vola e si schianta:24 morti

Un pullman turistico è precipitato in una scarpata facendo un volo nel vuoto di 70 metri. E' successo in una regione montuosa del nordovest della. Sono 24 i,tutti giovani tunisini. Altri 18 ragazzi sono rimasti feriti. A bordo del autobus c'erano 45 persone. Il mezzo, prima di capovolgersi quattro volte e adagiarsi su un fianco al fondo del burrone,era finito contro un guardrail. "E' molto probabile che l'autista abbia perso il controllo del veicolo in una curva conosciuta per essere pericolosa". Così la Protezione civile locale(Di domenica 1 dicembre 2019)