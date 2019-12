ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ladisulgol del. Il pensionando Gigi– 42 anni a gennaio – ormai non regge più. Oggi ha regalato un gol clamoroso al. Ilgol della squadra di De Zerbi. Tutta l’azione è un pasticcio difensivo della Juventus, l’ennesimo della squadra di Sarri che fin qui è stata salvata soltanto dagli arbitri e dalla fortuna. Oggi nemmeno gli arbitri hanno potuto fare qualcosa. L’errore disul tiro innocuo di Caputo, è stato imbarazzante. Unada bagnanti che giocano sulla spiaggia. Merih Demiral > 10 Matthijs De Ligt#cumartesi #pazar #pazartesi #bugüngünlerdentrabzonspor #Trabzonspor #trabzon #sarri #juve Galatasaray Fatih Terim JuventusMutlu Pazarlar Tweet Twitter Sabahlar Geceler Günaydın Haftalar Ünal Karaman Süper Ligpic.twitter.com/F3J3TF4orF — Ben Mario Ender ...

napolista : La mega papera di Buffon sul secondo gol del Sassuolo A gennaio il portiere compirà 42 anni e si sentono tutti. Og… - MattiaTumolo : Non è colpa di Sarri se buffon fa una mega papera e se gli attaccanti sono poco cinici e non la buttano dentro. Ok,… - 3stellenelpetto : Prima è dopo le partite di Champions giochiamo sempre male. Eppure per pareggiare dobbiamo comunque superarci, con… -