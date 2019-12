Bimba scrive a Conte | “Voglio rendere il mondo un posto migliore”

Scrive una lettera indirizzata in cielo alla mamma in Paradiso morta per un cancro - la risposta arriva alla Bimba di 6 anni : Quanti avrebbero voluto almeno per una volta entrare nuovamente in contatto con un suo caro defunto. Un sogno che una bimba di 6 anni Ella Lennon ha cercato di realizzare. La piccola , anche incoraggiata dai suoi parenti, ha scritto una bellissima lettera e ha voluto inviarla in cielo in Paradiso per la sua amata mamma morte per un cancro qualche mese prima. Nessuno avrebbe mai ipotizzato che quella lettera avrebbe avuto una risposta, ...