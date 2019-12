Scream | Queen | My Nightmare on Elm Street | la recensione | l’orrore dell’omofobia

movieplayer

(Di domenica 1 dicembre 2019)di: Myon Elm, documentario sul film2 - La rivincita e sulle vicende personali del suo protagonista Mark Patton. Con questadi: Myon Elm, documentario presentato al Torino Film Festival 2019 nella sezione After Hours, ci tuffiamo nel mondo di ieri che in realtà è anche quello di oggi: la questione spinosa dell'omofobia nell'industria cinematografica, nello specifico quella americana, e la difficoltà che essa può creare non solo agli artisti, ma anche al pubblico, a cui spesso viene negata la possibilità di riconoscersi nelle tematiche trattate sullo schermo (basti pensare alla recente controversia legata a Bohemian Rhapsody, che a detta dei più ha edulcorato la natura queer di Freddie Mercury). Un argomento delicato, ...

