Mattino | De Laurentiis ha chiarito che se fossero andati in ritiro | probabilmente poi li

Mattino : Insigne - Allan e Mertens non vogliono accettare le multe di De Laurentiis : È previsto per oggi l’incontro tra il presidente De Laurentiis e i calciatori del Napoli, sempre che,come scrive il Mattino, il presidente non cambi idea. I calciatori non sono compatti, non tutti sono favorevoli ad un accordo con la società, ma quello che è sicuro è che si deve arrivare ad un armistizio Insigne, Allan e Mertens sono i falchi dello spogliatoio in questo momento: quelli meno disposti di tutti ad accettare il provvedimento ...

Mattino : è stato Giuntoli a convincere De Laurentiis ad incontrare la squadra : È arrivata ieri sera, come un balsamo sulle ferite perte, la notizia dell’incontro di venerdì prossimo tra il presidente De Laurentiis e la squadra. Un segnale di distensione, o almeno così è stato letto, che arriva in un momento in cui, come scrive il Mattino, il Napoli rischia di colare a picco. L’umore non è dei migliori: non può esserlo. Le multe hanno chiaramente segnato uno strappo. Un ulteriore strappo. Ovviamente la decisione ...

Mattino : venerdì i calciatori chiederanno a De Laurentiis di non pagare le multe : L’incontro previsto venerdì tra il presidente De Laurentiis e i calciatori del Napoli arriva inaspettato e fa sicuramente notizia, perché lascia intravedere una via d’uscita più pacifica alla crisi. L’edizione di oggi del Mattino chiarisce quali potrebbero essere le richieste dei calciatori per il presidente che si è detto quantomeno disposto ad ascoltare le loro spiegazioni Si scuseranno per la rivolta post-Salisburgo? ...

Mattino : De Laurentiis ha capito che tra Ancelotti è la squadra non c’è sintonia : Il momento è delicato, il Napoli ha davanti a sé quello che sembra essere a questo punto l’obiettivo principale della stagione, andare avanti in Champions e per questo sono fondamentali le sfide con Liverpool e Genk. Come sottolinea il Mattino il presidente De Laurentiis sta per partire con la sua strategia punitiva nei confronti dei calciatori, ma non ha mai messo in discussione l’allenatore, almeno per il momento. Questo però non ...

Mattino : De Laurentiis blocca gli stipendi di ottobre : Sono passati 20 giorni dal quel martedì dell’ammutinamento in cui tutto è cambiato. Da allora tutto è rimasto in stand by, in attesa che il presidente Dr Laurentiis facesse la sua mossa e adesso il presidente è pronto a farla. In questi giorni sarà di ritorno da Los Angeles e ha promesso che non farà sconti a nessuno, ha intenzione di portare avanti la linea dura con tutti i calciatori. Come scrive il Mattino di oggi una prima punizione, o ...

Mattino : ci sono voluti 20 giorni per ammettere che su Napoli-Atalanta avevano ragione Ancelotti e De Laurentiis : Il tempo della diplomazia è finito, Ancelotti adesso preferisce il muso duro Commenta così il Mattino l’intervento dell’allenatore del Napoli al forum organizzato a Roma tra arbitri e dirigenti dei club di Serie A per fare chiarezza sull’utilizzo della Var. Ancelotti mette alle strette Rizzoli con una domanda diretta, a bruciapelo, ed ottiene un ammissione. «Abbiamo commesso un errore in Napoli-Atalanta» Ci ha messo ...

Il Mattino : troppi allarmismi - De Laurentiis pensa a una causa ai calciatori per danni all’immagine del Napoli : Aurelio De Laurentiis non passerà sopra all’ammutinamento della sua squadra. Sta solo aspettando di capire quale possa essere la miglior mossa possibile. Secondo quanto scrive il Mattino, il presidente non ha gradito che sia stato dato tanto risalto agli episodi di criminalità che hanno interessato Allan e Zielinski. Scrive il quotidiano: “troppi allarmismi, troppo clamore. Anche in vista del futuro”. Per questo motivo, la ...

Mattino : De Laurentiis pronto a vendere tutti - eccetto Fabian Ruiz : Il presidente del Napoli è sul piede di guerra e i recenti avvenimenti lo hanno convinto che è arrivato il momento di epurare la squadra, soprattuto da quegli elementi che remano contro e che hanno, secondo lui, sobillato lo spogliatoio. Nessuno è indispensabile e nessuno si salverà, anche Koulibaly potrebbe essere ceduto se il suo rendimento non dovesse tornare ai livelli della scorsa stagione. L’unico su cui De Laurentiis potrebbe ...

Mattino : la sconfitta con la Roma ha deluso De Laurentiis : Il ko all’Olimpico non è passato certo inosservato. La squadra sa bene che è un passo falso che non bisognava commettere e anche il presidente, presente in tribuna non lo ha preso bene, come scrive oggi il Mattino la sconfitta di Roma non è stata facile da mandare giù. De Laurentiis anche prima della gara con la Roma ha fatto sentire la sua presenza nell’hotel capitolino che ha ospitato la squadra ma la risposta in campo degli azzurri lo ...

Mattino : Napoli in ritiro - De Laurentiis e Ancelotti decideranno prima dell’allenamento mattutino : Il Napoli potrebbe andare in ritiro questa sera in vista della gara di Champions contro il Salisburgo, ma, scrive il Mattino, il ritiro potrebbe anche essere prolungato oggi De Laurentiis e Ancelotti decideranno se dare il via a un maxi-ritiro fino alla gara di sabato con il Genoa, al di là di quello che sarà il risultato della partita con il Salisburgo della storica qualificazione agli ottavi di finale. La decisione sarebbe motivata dalla ...

Mattino : oggi De Laurentiis chiamerà Nicchi e Rizzoli - non vuole arbitri alle dipendenze della Federazione : Lo sfogo, giustificato, del presidente De Laurentiis ieri sera ai microfoni di Sky nel post partita di Napoli-Atalanta sulla decisione di Giacomelli di non consultare il Var sull’episodio del fallo di Kjaer su Llorente, non è l’epilogo. Il presidente non si fermerà qui, come sottolinea l’edizione odierna del Mattino De Laurentiis chiamerà ancora Nicchi e Rizzoli, farà sentire la sua voce. La sua posizione è chiara: non vuole ...

Mattino : è sereno tra De Laurentiis e Ancelotti. L’obiettivo è passare il girone di Champions : Anche Il Mattino scrive dei rapporti tra il mister e il presidente del Napoli alla vigilia della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, e parla di rapporti sereni. In questi giorni, approfittando della pausa, ha parlato più volte con De Laurentiis con cui il rapporto continua a essere sereno: il presidente ha completa fiducia nel tecnico di Reggiolo e Carlo sa di avere alle spalle un patron che continua a dargli carta bianca. In ...