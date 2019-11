LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Hamilton davanti a tutti nelle FP3 | Ferrari prova

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : la Ferrari prova la qualifica con gomme medie - Mercedes impressionante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 Di seguito la classifica aggiornata delle FP3: 15 MINUTES TO GO: TOP 10 Very close between the two Mercedes and the two Ferraris LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Mercedes dominante anche nelle FP3 - Vettel 4° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.43 Vettel e Leclerc si portano rispettivamente in seconda e terza piazza a 3 decimi dalla vetta, entrambi con gomme medie. 11.41 Simulazione di qualifica per Vettel con gomme gialle! Probabilmente la Ferrari proverà a superare il taglio nel Q2 con questa gomma in ottica gara. 11.39 Ecco una bella cartolina di Yas Marina con il parco a tema della Ferrari sullo sfondo:

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Hamilton davanti a Bottas e Verstappen - Ferrari lontana nelle FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.43 Vettel e Leclerc si portano rispettivamente in seconda e terza piazza a 3 decimi dalla vetta, entrambi con gomme medie. 11.41 Simulazione di qualifica per Vettel con gomme gialle! Probabilmente la Ferrari proverà a superare il taglio nel Q2 con questa gomma in ottica gara. 11.39 Ecco una bella cartolina di Yas Marina con il parco a tema della Ferrari sullo sfondo:

Diretta Formula 1/ Gp Abu Dhabi qualifiche LIVE : via alla FP3! : Diretta Formula 1 qualifiche e FP3 live Gp Abu Dhabi 2019 Yas Marina: cronaca e tempi delle sessioni sul circuito mediorientale, oggi sabato 30 novembre,.

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : tutto pronto per la battaglia tra Ferrari e Mercedes nelle FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Bottas scalza Ricciardo dalla vetta della classifica con un 1’37″9. Secondo tempo per Vettel a parità di mescola a 3 decimi dal leader. 11.19 Mercedes e Ferrari con gomme morbide, Albon in pista con le medie sulla Red Bull. 11.17 Scendono finalmente in pista anche Mercedes e Ferrari! Tra poco i primi crono significativi dei top team. 11.15 Lando Norris fa segnare il primo giro ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : poca attività in pista a inizio FP3 - tra poco in pista i top team! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Bottas scalza Ricciardo dalla vetta della classifica con un 1’37″9. Secondo tempo per Vettel a parità di mescola a 3 decimi dal leader. 11.19 Mercedes e Ferrari con gomme morbide, Albon in pista con le medie sulla Red Bull. 11.17 Scendono finalmente in pista anche Mercedes e Ferrari! Tra poco i primi crono significativi dei top team. 11.15 Lando Norris fa segnare il primo giro ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : tutti in pista per le FP3! Ferrari in cerca di risposte verso le qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 Charles Leclerc è arrivato adesso nel box della Ferrari, vedremo quando comincerà il programma di lavoro della scuderia di Maranello. 11.00 SEMAFORO VERDE! Raikkonen è il primo a scendere in pista con l’Alfa Romeo. 62 Practice sessions completed in 2019 One more to come FP3 in Abu Dhabi is minutes away #AbuDhabiGP

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : si aprono le FP3 - Leclerc e Vettel all’attacco per contrastare lo strapotere Mercedes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 Charles Leclerc è arrivato adesso nel box della Ferrari, vedremo quando comincerà il programma di lavoro della scuderia di Maranello. 11.00 SEMAFORO VERDE! Raikkonen è il primo a scendere in pista con l’Alfa Romeo. 62 Practice sessions completed in 2019 One more to come FP3 in Abu Dhabi is minutes away #AbuDhabiGP

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : sfida aperta tra Ferrari - Mercedes e Red Bull nelle FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Chi farà la pole oggi pomeriggio ad Abu Dhabi? Questa è la situazione aggiornata per quanto riguarda la classifica dei pole-man del 2019: Who gets the last pole of 2019? #AbuDhabiGP LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : tra poco il via alle FP3 - Ferrari deve cambiare passo in vista delle qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Chi farà la pole oggi pomeriggio ad Abu Dhabi? Questa è la situazione aggiornata per quanto riguarda la classifica dei pole-man del 2019: Who gets the last pole of 2019? #AbuDhabiGP LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - la Ferrari cerca risposte verso le qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Alle ore 11.00 scatterà l’ultima sessione di prove libere dell’anno per la Formula 1, in cui tutti i team avranno a disposizione 60 minuti per preparare al meglio la qualifica effettuando magari anche una breve simulazione di passo gara verso fine turno. 10.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2019, ultima tappa ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche - Vettel e Leclerc sfidano Hamilton : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRESENTAZIONE DELLE qualifiche DI OGGI (SABATO 30 NOVEMBRE) COME VEDERE FP3 E qualifiche IN TV LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 LA CLASSIFICA DEI TEMPI DELLE PROVE LIBERE 2 L’ANALISI DELLE PROVE LIBERE MAX VERSTAPPEN: “LE MERCEDES SEMBRANO IMPRENDIBILI” ALEXANDER ALBON: “SFRUTTARE MEGLIO LE GOMME” MATTIA BINOTTO: “NON E’ UNA STAGIONE DA BUTTARE” SEBASTIAN ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - la Ferrari cerca risposte verso le qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca prove libere 1 – Cronaca prove libere 2 – Programma qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2019, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Ancora 60 minuti di test fondamentali per tutti i team in preparazione della qualifica con lo sguardo già ...

DIRETTA F1 - LIVE Qualifiche GP Abu Dhabi 2019 : orario d’inizio - tv - streaming e programma : Tutto pronto per il sabato del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 di Formula Uno, 21esimo ed ultimo appuntamento di questa intensa stagione. Nello splendido scenario del deserto degli Emirati Arabi, dov’è posizionata la pista di Yas Marina i piloti saranno impegnati nella terza sessione di prove libere e, soprattutto, nelle ultime Qualifiche del campionato. Dopo la FP3 che prenderà il via alle ore 11.00 italiane, dalle 14.00 saranno i ...