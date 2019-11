L’artista del mimo ucciso a Cuba ha reagito a un ladro

Chieti. Mostra personale delL’artista finlandese Soyle Yli-Mayry : Rimarrà aperta fino al 6 dicembre presso il Museo Barbella di Chieti, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, la Mostra personale

Tiziano Ferro a FqMagazine : “Non lamentatevi se le cose non vanno in Italia - votate! La figura delL’artista? Sopravvalutata : siamo solo poveri viaggiatori insicuri” : “Accetto Miracoli” ci restituisce in dodici brani inediti il Tiziano Ferro più intenso, riflessivo, intimo e allo stesso tempo si impone la conferma di essere ancora lui, il principe della ballad e uno dei più bravi cantori Italiani delle storie d’amore. Non mancano i brani con beat potenti come “Balla per me” in duetto con Jovanotti (“Il mio mito, il primo a occupare un posto sulla parete con un poster. Nel 1987 avevo il diario e ...

Lutto nel mondo dello spettacolo. L’artista italiano Michele Gazzarri se n’è andato a 87 anni : Il fumettista Michele Gazzarri, autore per oltre un ventennio di storie a fumetti per il settimanale “Topolino” della Walt Disney, è morto al’ospedale ‘Luigi Sacco’ di Milano all’età di 87 anni. I funerali si svolgeranno domani, sabato 16 novembre, alle ore 11, nella chiesa di Nostra Signora della Misericordia a Baranzate (Milano), dove Gazzarri risiedeva. Nato a Milano il 9 agosto 1932, al termine del liceo scientifico Gazzarri entrò a far ...

Google ricorda Claudio Bravo Camus : chi è L’artista protagonista del doodle di oggi : Il doodle di Google di oggi racconta di arte e in particolare di un pittore molto noto: Claudio Bravo Camus. Ma chi è questo artista? Fu un pittore cileno nato nel 1936 e morto nel 2011. L’artista, di stampo iperrealista, attraverso i propri dipinti era in grado di riprodurre una rappresentazione precisa della realtà: il doodle di oggi in particolare racconta le opere dell’autore dedicate agli oggetti impacchettati: scatole di carta ...

Verona. Donato ai Musei Civici l’autoritratto del 1552 delL’artista Antonio Badile : Donato ai Musei Civici di Verona l’autoritratto del 1552 dell’artista Antonio Badile. L’importante lascito è stato riconosciuto al Comune dalla

La mostra fotografica “We Are the World” delL’artista Elisa Fossati a Roma : La personale “We Are the World” dell’artista milanese prosegue il tour in Italia Continua il suo tour in Italia l’esposizione itinerante di Elisa Fossati. Dopo il successo di Milano, Venezia, Spoleto e Bassano del Grappa, We Are the World, questo il titolo della personale, è stata inaugurata a Roma presso il Piram Hotel, in via Giovanni Amendola 7. Nei suoi scatti, la giovane fotografa milanese, laureata in Arte, Patrimoni e Mercati allo IULM, ...

Le date dell’instore tour di Giordana Angi per Voglio Essere Tua : tutti gli appuntamenti firmacopie con L’artista : Sono state annunciate le date dell'instore tour di Giordana Angi per l'album Voglio Essere Tua. Il nuovo progetto discografico dell'artista sarà disponibile da venerdì 10 ottobre in tutti i negozi e in digitale, per un totale di 10 brani inediti di cui un duetto con Alberto Urso su Oltre mare che apre il CD. Stringimi Più Forte è il titolo del singolo che ha anticipato il rilascio del nuovo album di Giordana Angi, anche questa inserita ...