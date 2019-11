Jeremy Clarkson non è gretino | Greta Thunberg è un’idiota

ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) Alessandro Zoppo L’ex conduttore di “Top Gear”, in un’intervista al “Sun”, sbotta contro l’allarmismo della giovane attivista: “Andare in giro a dire che moriremo tutti non risolverà un bel niente” Se si pensa al conduttore di un programma televisivo a tema auto, il primo nome che viene in mente è quello di. Il presentatore storico di Top Gear, che con Richard Hammond e James May ha dato vita a una delle trasmissioni più seguite al mondo, è deluso dalla disaffezione che il pubblico giovane mostra per questo tipo di show. Il motivo? L’overflow di allarmismo climatico. “Tutti quelli sotto i 25 anni che conosco – spiegain un’intervista concessa al tabloid The Sun – non hanno il minimo interesse nelle automobili.ha ucciso i programmi sulle auto. Glielo insegnano a scuola, prima di dire ‘Mamma e papà’, che le macchine sono cattive, e ...

