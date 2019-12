ECCO IL CRATERE DA ASTEROIDE PIÙ GRANDE DEL MONDO

notiziepress

(Di sabato 30 novembre 2019) ILDAPIÙDELSi tratta di undi 400 chilometri che però oggi non esiste più. Un gruppo di ricercatori, scavando per più di due chilometri sotto la crosta terrestre, ha trovato le tracce di questo violento impatto che può risalire a oltre 300 milioni di anni fa.In Australia centrale sono stati trovati frammenti di un enorme meteorite che, frantumato in due parti, ha impattato con la Terra milioni di anni fa, producendo undi ben 400 chilometri di larghezza (la zona d’impatto piùmai trovata sul nostro pianeta).che però è stato nascosto dal passare del tempo.Nonostante questo i ricercatori hanno però trovato due tracce dell’impatto, come delle cicatrici sulla superficie, nascoste in profondità nella crosta terrestre. Le due zone di impatto coprono l’enorme area di 400 chilometri nel bacino Warburton in Australia centrale e si ...

