Se anche il Nord diventa Terra dei fuochi

Terremoto in Albania - l’Italia si mobilita per la sua “21ª Regione” : forse siamo davvero “brava gente” - anche se ci azzuffiamo tra Nord e Sud : L’Albania è in ginocchio. Il Terremoto ha spazzato via tanto, forse troppo. Morti, distruzione e paura stanno attanagliando un intero Paese. L’Unione europea si è detta pronta ad offrire assistenza e l’Italia si sta prodigando ormai da due giorni per aiutare i fratelli e ‘vicini di casa’ albanesi. Squadre di soccorritori e tecnici sono stati inviati in Albania per prestare aiuti dopo il sisma: il Sistema Nazionale ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Venerdì 15 : allarme ROSSO al Nord/Est - arancione anche sull’alto Tirreno e giallo in altre 7 Regioni. I bollettini : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura atlantica, raggiungerà oggi il nostro paese, portando condizioni di generale maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione domani alle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, rinforzo della ventilazione meridionale e nevicate abbondanti, anche a quote basse sul Nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Ciclone extra-tropicale nel mar Tirreno : tempesta di vento al sud - il maltempo arriva anche al nord : Ultime ore davvero movimentate su gran parte del territorio italiano, alle prese con un potente vortice ciclonico responsabile di tantissimi danni e purtroppo anche una vittima. Situazione critica...

Cadaveri nel camion in Inghilterra - 5 gli arresti : fermato a Dublino anche un ventenne nordirlandese : Salgono a cinque gli arresti nell’ambito della indagini sul ritrovamento di 39 Cadaveri nella cella frigorifera di un tir in Gran Bretagna. Dopo il fermo dell’autista nordirlandese del mezzo, Mo Robinson di 25 anni, due presunti basisti del traffico, uno uomo e una donna di 38 anni, e un 48enne nordirlandese fermato nelle ultime ore mentre cercava di imbarcarsi su un volo all’aeroporto di Stansted, la polizia irlandese ha arrestato ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo anche intenso al centro-nord : Nella giornata di domani avremo un peggioramento delle condizioni sul centro-nord, con piogge e temporali che assumeranno anche forte intensità e carattere di persistenza sul Nord-Ovest. Ecco il...

Previsioni meteo : rischio alluvioni al nord - caldo estivo anche la prossima settimana : Previsioni meteo - Quella che si va delineando per il fine settimana è senza dubbio una situazione meteorologica relativamente estrema e potenzialmente pericolosa all'interno del Mediterraneo. Già...

Clima : microplastiche anche lungo tutta la ‘rotta del nord’ nell’Artico : Frammenti di plastica di lunghezza inferiori ai cinque millimetri sono stati scoperti nelle acque dell’Artico, lungo tutta la ‘rotta del nord’ che collega l’Europa all’Asia passando a nord della costa russa. Sono stati scienziati di una spedizione congiunta fra Russia, Cina e Svezia, con 80 ricercatori, a scoprire anche la presenza di microplastica anche nell’Artico. “Un altro risultato della nostra ...

Meteo : insiste il ciclone all'estremo sud - peggiora anche al nord : Il vortice di bassa pressione che da due giorni si è rintanato tra il Canale di Sicilia e la Libia continua a risucchiare energia dal Mediterraneo e a muoversi in senso antiorario? nei pressi...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : un weekend di maltempo al Sud - domani anche al Nord : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per la giornata di oggi, sabato 5 ottobre, in Italia. Nord: addensamenti consistenti sui rilievi di confine, sul Friuli-Venezia Giulia e sull’Appennino romagnolo dove non si esclude qualche isolato piovasco. Miglioramento atteso dal pomeriggio. Poche nubi, per lo più alte e stratificate, sulle altre regioni. Centro e Sardegna: generalmente nuvoloso con locali piogge, ...

Governo : Conte - piano strutturale per Sud - ne beneficerà anche Nord : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “I ritardi strutturali hanno inciso in maniera particolare sul Sud, aumentando il divario fra Nord e Sud. Vogliamo elaborare un piano strutturale di interventi per il Sud: non ne beneficiano soltanto le regioni del Mezzogiorno, ma l’intero Paese”. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea generale di Assolombarda.“Già oggi la domanda interna del Sud attiva ...