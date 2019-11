Le qualità del pesce ‘povero’ | ecco quali sono i pesci più utilizzati che sarebbe meglio

Monitoraggio della qualità dell’aria : a Portici la presentazione progetto europeo Air-Heritage : Lunedì 2 dicembre alle ore 09:30 a Portici (Napoli), sarà presentato il progetto europeo Air-Heritage che prevede il coinvolgimento dei cittadini per migliorare il Monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio e predisporre misure ottimali di pianificazione urbana e di controllo del traffico. Frutto della collaborazione tra ENEA, Comune di Portici, ARPAC, Legambiente Campania, Università “Federico II” di Napoli e Terraria srl, Air-Heritage ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019-2020 : Francesco De Fabiani - servono continuità e costanza per il vero e definitivo salto di qualità : Con il Ruka Triple scatterà venerdì prossimo dalla Finlandia la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo e tra gli uomini, in casa Italia, grande attenzione sarà puntata su Francesco De Fabiani, il quale, in una stagione priva di grandi appuntamenti, è chiamato a curare la classifica generale. Già quarto nel minitour del 2017 in Finlandia, De Fabiani, con l’introduzione dello Ski Tour, oltre al Ruka Triple, al Tour de Ski ed ...

La qualità dello streaming video sullo smartphone migliora per gli italiani : L’ultima ricerca condotta quest'anno da Opensignal che ha analizzato la qualità dell'esperienza di streaming video in 100 paesi nel mondo mostra un miglioramento a doppia cifra per gli utenti in Italia, con un aumento di 10,6 punti rispetto al 2018 che porta il bel paese nella categoria Molto Buono e al 20° posto in assoluto. L'articolo La qualità dello streaming video sullo smartphone migliora per gli italiani proviene da TuttoAndroid.

Il coinvolgimento dei piccoli pazienti è la chiave della qualità di vita : Se ne sente parlare con insistenza nel mondo dei social, della pubblicità, del marketing, della politica. È l’engagement, la parola magica, il termine che, solo a pronunciarlo ci dà l’illusione che tutte le porte siano già spalancate. Significa legame, coinvolgimento e in inglese, fidanzamento. C’è una dimensione nella quale questo termine diventa cruciale e potrebbe davvero ...

Classifica qualità della vita - Napoli unica grande città che non migliora : terzultima in Italia : Roma passa dall’85° al 76° posto, Milano dal 55° al 29°, Torino dal 78° al 49°, Bologna dal 43° al 13°. Napoli dal 108° al 104° posto. Ma le province analizzate, rispetto allo scorso anno, sono 107 e non più 110. La Classifica annuale sulla qualità della vita di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, giunta alla sua ventunesima edizione, conferma un trend: le grandi città migliorano tutte. Tranne Napoli, che non è più al 108esimo ...

qualità della vita : Trento al primo posto - ultima Agrigento : Al Nord e nelle città medio-piccole si continua a vivere meglio. Ma risalgono Milano, Roma e Torino

qualità della vita : Trento la città dove si vive meglio - Agrigento fanalino di coda : La città italiana premiata per la Qualità della vita nel 2019 è Trento: è quanto emerge dalla classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua 21ª edizione. La provincia autonoma è al top per gli affari e il lavoro, l’ambiente, l’istruzione, il tempo libero, il turismo. Agrigento è fanalino di coda, carente quasi sotto tutti gli aspetti. L'articolo Qualità della ...

qualità della vita - Trento è la provincia in cui si vive meglio. Male il Sud : Agrigento maglia nera : Trento è la provincia italiana in cui si vive meglio. Lo conferma l'annuale classifica elaborata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Sul podio anche Pordenone e Sondrio. Nella top ten trionfa il Nord Est, Male il Sud: fanalini di coda sono Napoli, Crotone e Agrigento.Continua a leggere

È Trento la città dove si vive meglio in Italia. La classifica della qualità della vita : Nulla di nuovo ma un’ulteriore conferma: nel Nord Italia si vive meglio che al centro e al Sud. Un gap che si conferma praticamente in tutti diversi ambiti presi in esame nella classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua ventunesima edizione che quest’anno vede al primo posto, per qualità della vita, Trento e all’ultimo ...

Ecco chi è Ricardo Horta - l’obiettivo del Torino : grande qualità ed inserimenti [FOTO e VIDEO] : Stagione fino al momento altalenante in casa Torino, il club granata è partito con ambizioni di alta classifica, inizialmente i risultati erano stati incoraggianti poi sono arrivate una serie di sconfitte che hanno fatto sprofondare la squadra in classifica. La posizione dell’allenatore Mazzarri è stata in bilico, il successo della squadra granata contro il Brescia ha riportato un pò di fiducia. Nel frattempo il presidente Cairo ...

Vendemmia 2019 - produzione giù del 20% ma la qualità è medio alta : Tra il buono e l’ottimo, secondo gli esperti, il livello qualitativo delle uve di quest’anno. Il 70% di vini sono a denominazione d'origine

Luigi’s Mansion 3 : ottima la prova del nuovo titolo di Nintendo - grazie ad una grafica impeccabile e un gameplay di alta qualità : Il terzo capitolo di Luigi’s Mansion arriva su Nintendo Switch prendendo tutto il buono dei capitoli precedenti e migliorandone ancora una volta il gameplay, regalando un gioco divertente ed equilibrato e con quelle piccole novità che fanno di Luigi’s Mansion 3 uno dei migliori giochi per Switch usciti nel 2019. Ancora una volta il fratello dell’idraulico più famoso del mondo – che sembra aver trovato nella ...

Camminare migliora la qualità del sonno : quanti passi fare al giorno : La qualità del sonno, fondamentale per la salute in generale, può essere migliorata camminando e facendo più di 3000 passi al giorno. Questa è la principale conclusione di uno studio effettuato da un team scientifico attivo presso la Brandeis University del Massachussets. La ricerca in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Sleep Health, ha sottolineato come superare i 3000 passi al giorno risulti utile alla ...

GdS dura con Ancelotti : “Mancano i risultati - la qualità del gioco e la continuità” : L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci va giù pesante con il tecnico Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta del Napoli in trasferta contro la Roma. Dopo la sconfitta di ieri pomeriggio all’Olimpico contro la Roma, Carlo Ancelotti è passato inevitabilmente sul banco degli imputati. Per il tecnico emiliano si tratta del terzo k.o. della stagione e la classifica si fa sempre più nera. L’edizione odierna della ...