L’Aja | accoltella 3 persone nella via dello shopping | è in fuga Polizia cerca “uomo di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Hato tre, ferendole, lungo la Grote Marktstraat, la viadell’Aja, oggi particolarmente affollata in occasione del Black Friday. E secondo alcune testimonianze, avrebbe scelto a caso le sue vittime. Sono passate poche ore dall’attacco al London Bridge, che ha lasciato dietro di sé due morti più il killer e diversi feriti, quando a twittare l’appello ai cittadini è ladelcheun uomo di carnagione scura di circa 45-50 anni che indossa una sciarpa, un giacchetto nero e una sciarpa. Anche in questo caso l’intervento dellaè stato immediato: la zona è stata chiusa, mentre la gente fuggiva terrorizzata. Ambulanze ed elicotteri hanno trasformato Grote Marktstraat in una strada deserta e blindata. A terra, davanti al centro commerciale Hutsons Bay, alcuni feriti, soccorsi dalle ambulanze. Immagini immediatamente rilanciate ...

Santame10 : RT @Libero_official: L'Aia, terrore nella via dello shopping. Diversi feriti da accoltellamenti in pieno centro. Un uomo in fuga - https://… - macmac12_______ : L'Aia, terrore nella via dello shopping. Diversi feriti da accoltellamenti in pieno centro. Un uomo in fuga - emanuele1980ott : RT @Libero_official: L'Aia, terrore nella via dello shopping. Diversi feriti da accoltellamenti in pieno centro. Un uomo in fuga - https://… -