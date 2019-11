Kevin Smith | l' infarto l' ha spinto a un famoso reboot

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 29 novembre 2019) Elisabetta Espositoha raccontato come l'abbia aiutato a reclutare il cast per "Jay & Silent Bob": il film approda oggi sugli schermi americaniha rivelato come l’abbia permesso di realizzare il suo nuovo film, che esce oggi negli Stati Uniti. Nelle sale americane è infatti molto atteso “Jay & Silent Bob”. Nel cast sono inclusi attori molto celebri, tanti dei quali hanno già preso parte ai film di. Tra essi ci sono lo stesso regista e Jason Mewes - che sono i protagonisti Jay e il suo “compagno di vita etero” Silent Bob - ma anche la figlia del regista Harley Quinn, Shannon Elizabeth, Brian O’Halloran, Jason Lee, Joey Lauren Adams, la moglie del regista Jennifer Schwalbach, Craig Robinson, Joe Manganiello, Justin Long, Melissa Benoist, Val Kilmer, Ben Affleck, Matt Damon e Rosario Dawson. Molti di loro ...

riventheripper : @AdanReadken @_Sazed Vogliamo parlare di Kevin Smith ? Un film come Dogma dovrebbero farlo vedere in tutte le scuole - wshaper : @ero_chiara @iosonoesteer Pompino è universale: venne sdoganato in Italia da Clerks di kevin Smith nel '94. 37. - sfiorata82 : RT @badtasteit: #JayandSilentBobReboot: #KevinSmith incontra il giornalista che lo ha riavvicinato con #BenAffleck -