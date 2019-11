Il coraggio degli inglesi | passanti eroi fermano l' attentatore sul London Bridge

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) LONDRA - Un atto dismo contro un atto di terrorismo. È stato l’intervento di alcunisula contenere l’attacco di un uomo armato di coltello, che già aveva colpito diverse persone, due delle quali non sopravviveranno alle ferite. Il bilancio totale di un giorno di terrore e panico a Londra è di tre morti, incluso l’, successivamente neutralizzato dalla polizia inglese. Un atto di terrorismo che ha sconvolto la capitale, nel pieno dello shopping del Black Friday e in una fase calda della campagna elettorale britannica., due del pomeriggio, zona affollata e non lontana dal centro. Le immagini mostrano l’uomo che brandisce un coltellaccio e tira fendenti, poi la lotta con alcune persone, l’arrivo dei poliziotti, gli spari, l’assalitore a terra.Il capo dell’antiterrorismo ...

